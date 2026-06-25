Estijoje – įspūdingos milijonieriaus vestuvės: dėmesį traukė ne tik svečių skaičius

Šventei pasirinkta viena įspūdingiausių Estijos vietų – Taevaskoja. Ceremonija surengta prie smiltainio uolų, o šventės erdvėje dominavo violetiniai tonai – prie altoriaus vedė levandų atspalvio takas, aplinką puošė gausios gėlių kompozicijos.
Po oficialios dalies šventė persikėlė į Valgeso miestelį Pelvos apskrityje. Čia vyko vakarinė puota ir tradicinė vestuvių eisena, o jaunavedžiai priiminėjo svečių sveikinimus.
Skelbiama, kad į vestuves buvo pakviesta apie 160 žmonių. Norinčių pasveikinti porą netrūko – susidarė nemenka eilė, o svečiai dar prieš ceremoniją buvo paprašyti gėlių nesinešti į pagrindinę ceremonijos vietą. Jas buvo galima įteikti vėliau, prasidėjus vakarinei šventės daliai.
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Viena labiausiai aptarinėtų šventės detalių tapo specialiai šiai progai pastatyta didžiulė palapinė. Estijos žiniasklaida skelbia, kad jos nuomos kaina galėjo siekti apie 40 tūkst. eurų.
Dėmesio sulaukė ir jaunikio sprendimas ypatingai dienai pasirinkti naują „Mercedes-Benz Maybach GLS600“.
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Nors dar praėjusią savaitę S. Ilves viename interviu teigė nežinanti galutinės vestuvių biudžeto sumos, viešojoje erdvėje jau pasirodė vertinimų, kad tokio masto šventė galėjo atsieiti įspūdingą sumą.
Pastarieji metai porai buvo kupini pokyčių ir dėmesio. Apie naujus santykius violončelininkė pirmą kartą viešai prabilo praėjusių metų vasarą ir neslėpė susižavėjimo naujuoju mylimuoju.
Dar daugiau dėmesio pora sulaukė šių metų pradžioje paaiškėjus, kad M. Nõmmikas internetiniame kazino laimėjo 11 mln. eurų. Tiesa, pati S. Ilves vėliau tikino, kad apie mylimojo finansinę sėkmę santykių pradžioje nežinojo.
Įdomu tai, kad dar prieš metus muzikė buvo užsiminusi nusprendusi kuriam laikui atsiriboti nuo santykių, tačiau gyvenimas pakoregavo planus – šiandien jos gyvenime jau naujas etapas.
VestuvėsmilijonieriusEstija
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