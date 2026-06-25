Šokas Jungtinėje Karalystėje: po mamos mirties paaiškėjo, kad dvynių tėvai – skirtingi

Michelle ir Lavinia Osbourne pasidalijo savo istorija, pabrėždamos, kad šis itin retas reiškinys verčia jas jaustis tarsi stebuklais.
Naujoje BBC Radio 4 laidos „The Gift“ serijoje jos pasakojo žurnalistei Jenny Kleeman, kodėl nusprendė atlikti DNR tyrimus, patvirtinusius, kad nors yra dvynės, iš tikrųjų yra tik pusiau seserys.
Šios dvi moterys priklauso mažiau nei 20 pasaulyje žinomų heteropaterninės superfekundacijos atvejų. Tai biologinis procesas, kai per vieną menstruacinį ciklą išsiskiria keli kiaušinėliai, kurie apvaisinami skirtingų vyrų spermatozoidais.
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Michelle ir Lavinia yra pirmasis toks užfiksuotas atvejis Jungtinėje Karalystėje.
Per dvi „The Gift“ trečiojo sezono serijas jos atskleidė, kad namuose atliko DNR testus, nes norėjo išsklaidyti Michelle „giliai viduje slypinčias abejones“, ar ji tikrai yra susijusi su vyru, kurį laikė savo tėvu – Jamesu. Ji pasakojo: „Pažiūrėjau į nuotrauką ir pagalvojau – tu visiškai nepanašus į mane... jokio panašumo... todėl nusipirkau testą.“
Tyrimo rezultatai atėjo tą pačią dieną, kai mirė jų mama – 2022 m. vasario 14 d. Jie atskleidė, kad Jamesas nėra Michelle tėvas, o tikrasis jos tėvas yra vyras vardu Alexas. Alexas buvo moters, su kuria Michelle mama draugavo, brolis.
Susisiekusi su Alexo šeima, Michelle sužinojo, kad jis kovojo su alkoholizmu ir priklausomybe nuo narkotikų, o galiausiai liko benamis.
Michelle taip pat susipažino su nauju pusbroliu ir parodė savo naujos šeimos nuotraukas Lavinijai. Pastaroji iš pradžių manė, kad Alexas turėtų būti ir jos tėvas. Tačiau pažvelgusi į nuotraukas ji pajuto tą patį, ką anksčiau jautė Michelle žiūrėdama į Jameso nuotraukas.
Todėl Lavinia taip pat atliko savo DNR testą – ji sakė tiesiog norėjusi „galutinio patvirtinimo“.