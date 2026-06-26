Atostogos baigėsi tragedija: „TikTok“ žvaigždei Dubajuje gresia mirties bausmė

Moteris iš Greivsendo buvo sulaikyta birželio 22-osios naktį ir apkaltinta tyčiniu nužudymu. Kaltinimai susiję su peiliu sužalotu vyru, su kuriuo ji palaikė romantinius santykius po pažinties internete.
Vis dėlto žmogaus teisių organizacija „Detained in Dubai“, ginanti B. George interesus, tvirtina, kad jauna moteris veikė gindamasi. Organizacijos teigimu, ji pareiškė griebusi virtuvinį peilį tik po to, kai partneris esą ją užpuolė ir ji baiminosi dėl savo gyvybės.
Pasak organizacijos vadovės Radhos Stirling, moteris teigia, jog per antrąją kelionę į Dubajų jos partnerio elgesys kardinaliai pasikeitė – jis tapo kontroliuojantis, smurtavo, neleido jai išvykti ir esą pasisavino jos pasą, rašo BBC.
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Brooke motina Thereza George taip pat tvirtina pastebėjusi, kad prieš incidentą dukra buvo pasikeitusi. Anot jos, paskutinio pokalbio metu mergina buvo labai išsigandusi, verkė, o viena jos akis buvo stipriai ištinusi.
Žmogaus teisių organizacija taip pat kelia klausimus dėl moters sulaikymo sąlygų. Teigiama, kad policijos nuovadoje ji buvo priversta nusirengti vyrų pareigūnų akivaizdoje, nedalyvaujant moteriai pareigūnei.
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Be to, organizacija tvirtina, jog Brooke nebuvo suteikta galimybė pasinaudoti advokato pagalba apklausų metu ir ji negalėjo susisiekti su Jungtinės Karalystės ambasada.
„Detained in Dubai“ ragina paleisti B. George už užstatą, užtikrinti jai medicininę pagalbą, teisinę gynybą ir konsulinę paramą, kol vyksta tyrimas. Organizacija taip pat pabrėžia, kad byla turėtų būti vertinama atsižvelgiant į galimus smurto artimoje aplinkoje aspektus.
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad palaiko ryšį su Jungtiniuose Arabų Emyratuose sulaikyta britų piliete, teikia pagalbą jos šeimai ir bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis.
Kol kas B. George kaltė nėra įrodyta. Byla tebėra tiriama, o galutinį sprendimą dėl jos atsakomybės priims Jungtinių Arabų Emyratų teismas.