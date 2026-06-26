Legendinis Lionelis Richie sukniubo pasirodymo metu: teko nutraukti koncertą

Kaip skelbė „People“, atlikėjas buvo priverstas nutraukti pirmąjį savo koncertinio turo pasirodymą praėjus maždaug 55 minutėms nuo koncerto pradžios.
Atlikdamas dainą „Dancing on the Ceiling“, dainininkas staiga prisėdo ant scenos platformos.
Netrukus publikai vyras prisipažino, kad jam svaigsta galva. Visgi jis neprarado humoro jausmo ir pajuokavo, jog niekada anksčiau šios dainos nėra atlikęs sėdėdamas.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
„Kai svaigsta galva, tiesiog atsisėsk,“ – juokaudamas sakė L. Richie.
Po to jis atsisėdo prie fortepijono ir atliko dainą „Three Times a Lady“, o vėliau paskelbė neplanuotą pertrauką.
Susiję straipsniai
Po nenumatytos pauzės dainininko komanda pranešė, kad jis vis dar blogai jaučiasi ir koncerto tęsti nebegalės.
Šią akimirką gerbėjai spėjo įamžinti – socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip atlikėjas staiga prisėda.
Pasak TMZ, užkulisiuose L. Richie apžiūrėjo medikai, o po apžiūros jis buvo išvežtas į ligoninę.