ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Legendinis Lionelis Richie sukniubo pasirodymo metu: teko nutraukti koncertą

2026 m. birželio 26 d. 16:59
Lrytas.lt
Amerikiečių atlikėjas Lionelis Richie (77 m.) trečiadienį pasirodė „Grand Casino“ arenoje Minesotoje, tačiau po kurio laiko jam teko netikėtai atšaukti koncertą. Pasirodo, žinomas vyras scenoje pasijautė blogai, todėl jam prireikė medikų pagalbos.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip skelbė „People“, atlikėjas buvo priverstas nutraukti pirmąjį savo koncertinio turo pasirodymą praėjus maždaug 55 minutėms nuo koncerto pradžios.
Atlikdamas dainą „Dancing on the Ceiling“, dainininkas staiga prisėdo ant scenos platformos.
Netrukus publikai vyras prisipažino, kad jam svaigsta galva. Visgi jis neprarado humoro jausmo ir pajuokavo, jog niekada anksčiau šios dainos nėra atlikęs sėdėdamas.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

„Kai svaigsta galva, tiesiog atsisėsk,“ – juokaudamas sakė L. Richie.
Po to jis atsisėdo prie fortepijono ir atliko dainą „Three Times a Lady“, o vėliau paskelbė neplanuotą pertrauką.
Susiję straipsniai
Estijoje – įspūdingos milijonieriaus vestuvės: dėmesį traukė ne tik svečių skaičius

Estijoje – įspūdingos milijonieriaus vestuvės: dėmesį traukė ne tik svečių skaičius

56-erių J. Lopez įvaizdis Kanuose kaitino kraują: gili iškirptė nepaliko vietos vaizduotei

56-erių J. Lopez įvaizdis Kanuose kaitino kraują: gili iškirptė nepaliko vietos vaizduotei (1)

Atostogos baigėsi tragedija: „TikTok“ žvaigždei Dubajuje gresia mirties bausmė

Atostogos baigėsi tragedija: „TikTok“ žvaigždei Dubajuje gresia mirties bausmė

Po nenumatytos pauzės dainininko komanda pranešė, kad jis vis dar blogai jaučiasi ir koncerto tęsti nebegalės.
Šią akimirką gerbėjai spėjo įamžinti – socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip atlikėjas staiga prisėda.
Pasak TMZ, užkulisiuose L. Richie apžiūrėjo medikai, o po apžiūros jis buvo išvežtas į ligoninę.
NelaimėscenaKoncertas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.