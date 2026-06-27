Incidentas sukėlė nerimą gerbėjams, ypač turint omenyje pastaruoju metu atlikėją kamuojančias sveikatos problemas.
Socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše matyti, kaip 81-erių muzikantas koncertuoja „Utah First Credit Union Amphitheatre“ arenoje netoli Solt Leik Sičio. Įraše galima pastebėti, kad atlikėjas remiasi į scenos konstrukcijas, o netrukus gestu paprašo užkulisiuose esančios komandos atnešti deguonies balioną.
R. Stewartas užsideda deguonies kaukę ir kelis kartus giliai įkvepia. Vaizdo įraše taip pat matyti, kad atlikėjas akimirką sunkiau išlaiko pusiausvyrą. Tačiau po trumpos pertraukos jis grįžo prie mikrofono ir kreipėsi į publiką.
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„Šou turi tęstis. Aš čia vos nenualpau“, – publikai sakė muzikantas, sulaukęs gausių ovacijų. Jis taip pat pridūrė, kad kitą kūrinį atliks sėdėdamas.
Pastarieji mėnesiai R. Stewartui buvo sudėtingi dėl sveikatos problemų. Gegužę ir birželį jis buvo priverstas perkelti kelis pasirodymus Las Vegase bei atidėti koncertus Kolorado valstijoje dėl balso stygų pažeidimų.
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Atlikėjo atstovai tuomet skelbė, kad gydytojai nustatė stiprų balso stygų uždegimą ir pervargimą, todėl koncertuoti būtų buvę pavojinga. Medikų teigimu, tolimesni pasirodymai galėjo sukelti ilgalaikius balso pažeidimus.
Tip pat birželio viduryje, muzikantas buvo priverstas atšaukti koncertą San Diege likus vos 45 minutėms iki pasirodymo pradžios. Tuomet jam buvo diagnozuota ūmi viršutinių kvėpavimo takų infekcija ir laringitas.
Nepaisant pastarųjų sunkumų, R. Stewartas neketina atsisakyti scenos. Praėjusią savaitę jis socialiniuose tinkluose skelbė vykstantis į Bostoną ir tikino besijaučiantis geriau. Atlikėjas ne kartą yra pabrėžęs, kad, kiek leis sveikata, sieks tęsti koncertinę veiklą ir susitikimus su gerbėjais.
Rodas Stewartasnegalavimasscena
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