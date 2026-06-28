Harry Styles koncerte – netikėtas incidentas: atlikėjas sukniubo scenoje

Socialiniame tinkle „TikTok“ išplito įamžintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip atlikėjas staiga sukniumba ant žemės.
Kadangi pastarosiomis dienomis Londone itin karšta, buvęs „One Direction“ narys bandė atsigaivinti vandeniu. Visgi panašu, kad skystis pateko pakliuvo ne ten, kur reikia.
Staiga atlikėjas ėmė springti – įraše matyti, kad dalį vandens jis išspjovė, tačiau iškart po to dramatiškai krito ant grindų.
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Tuomet H. Stylesas atsisegė viršutines marškinių sagas ir giliai kvėpavo.
Išplitus vaizdo įrašui gerbėjai išreiškė didelį susirūpinimą.
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„Mano vargšelis“, – rašė viena gerbėja.
„Atrodė, lyg niekas kitas nesijaudintų dėl jo“, – stebėjosi kita.
Dar prieš šį incidentą Wembley stadiono atstovai paskelbė, kad dėl didelės kaitros įprasta vandens butelių politika bus sušvelninta.
Nors paprastai draudžiama į stadioną įsinešti metalines gertuves, šį kartą žiūrovams buvo leista atsinešti metalines arba kieto plastiko gertuves.
Harry StylesasKoncertasNelaimė
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