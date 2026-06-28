Madonna prabilo apie atšalusius santykius su dukra: pasakė, kas viską pakeitė

Kaip pasakojo atlikėja, netikėtu tiltu tarp jų tapo naujasis albumas „Confessions II“.
Lourdes, kurios Madonna susilaukė su asmeniniu treneriu ir aktoriumi Carlosu Leonu, pati pasiūlė mamai kartu sukurti dainą. Iš pradžių tai atrodė kaip dar vienas muzikinis projektas, tačiau netrukus virto kur kas asmeniškesne patirtimi.
„Dainą su dukra Lola parašėme tam, kad išgydytume mūsų santykius. Ji pati pasiūlė mums tai padaryti“, – žurnalui „Interview“ pasakojo Madonna.
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Pasak jos, šis kūrybinis etapas sutapo ir su itin jautriu laikotarpiu asmeniniame gyvenime.
Atlikėja išgyveno ne vieną skaudžią netektį – mirė jos pamotė, sunkiai sirgo, o vėliau ir mirė brolis.
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„Man sunku rašyti apie nieką – man reikia istorijos. Todėl daug kūrinių gimė iš šeimos išgyvenimų ir traumų“, – atviravo ji.
Dar balandį apie naują albumą pranešusi Madonna teigė norinti žmonėms priminti, kad muzika gali būti ne tik pramoga, bet ir savotiškas išsilaisvinimo būdas.
„Žmonės galvoja, kad šokių muzika yra paviršutiniška, bet tai netiesa. Šokių aikštelė – ne tik vieta. Tai erdvė, kurioje galima susitikti su savo jausmais ir paleisti tai, kas skauda“, – sakė atlikėja.
Tuo metu Lourdes taip pat neslepia, kad kūryboje nevengia kalbėti apie asmeninius išgyvenimus.
Anksčiau ji yra pasakojusi, kad muzika jai padeda išreikšti emocijas, jas išjausti ir galiausiai paleisti.