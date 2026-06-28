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Princas George'as tuoj praaugs mamą? C. Middleton įrašas nustebino tūkstančius

2026 m. birželio 28 d. 17:23
Lrytas.lt
Neseniai socialiniuose tinkluose išplito Velso princo George’o (12 m.) ir jo mamos Catherine Middleton (44 m.) vaizdo įrašas, kuris prikaustė internautų dėmesį.
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Paviešintame įraše įamžintos akimirkos iš Catherine ir George'o apsilankymo karališkųjų oro pajėgų bazėje Linkolnšyre.
George’as, kuriam jau kitą mėnesį sukaks 13 metų, vizito metu buvo pakviestas atsisėsti į vieno iš orlaivių, priklausančių Britanijos mūšio memorialiniam skrydžiui, pilotų kabiną.
Jis taip pat susitiko su pilotais, inžinieriais ir iš arti apžiūrėjo istorinius karinius orlaivius.

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Tiesa, internautų akį patraukė ypatinga detalė.
Vaizdo įraše, paskelbtame Velso princo ir princesės „Instagram“ paskyroje, matyti, kad George’as beveik tokio pat ūgio kaip jo mama, kurios ūgis – maždaug 175 cm.
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Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – komentarų skiltyje gerbėjai žavėjosi gerokai ūgtelėjusiu princu.
„Oho, kaip greitai George'as užaugo“, – stebėjosi vienas internautas.
„George'as atrodo tinkamas kandidatas tapti pilotu“, – pridūrė kitas.
„George'as toks gražus ir kaip jis paaugo!“, – rašė dar vienas.
„Jis beveik tokio pat ūgio kaip jo mama“, – stebėjosi dar viena gerbėja.
Kaip skelbė „The Sun“, vizitas įvyko maždaug prieš dvi savaites, tačiau vaizdo medžiaga buvo paskelbta tik dabar, minint Ginkluotųjų pajėgų dieną.
Tai rodo, kad George’as palaipsniui vis labiau supažindinamas su ginkluotosiomis pajėgomis, kurių vyriausiuoju vadu jis vieną dieną taps kaip monarchas.
Princas Williamas dar praėjusiais metais tikino, kad jo sūnus George'as yra „potencialus būsimas pilotas“.
Manoma, kad George’as jau lanko privačias skraidymo pamokas „White Waltham“ aerodrome.
Kate Middletonprincas George'as Alexanderis Louisasūgis

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