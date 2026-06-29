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58-erių Harry Styleso mama stebina: Korfu pademonstravo įspūdingą figūrą

2026 m. birželio 29 d. 20:32
Lrytas.lt
Dainininko Harry Styleso mama Anne Twist socialiniuose tinkluose pasidalijo įspūdingomis atostogų akimirkomis iš atostogų Korfu saloje. 58-erių dviejų vaikų mama sulaukė daugybės komplimentų dėl puikios išvaizdos ir sportiškos figūros.
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Vienoje iš nuotraukų Anne pozavo prie baseino vilkėdama juodą maudymosi kostiumėlį su gilia iškirpte.
Ji mėgavosi poilsiu ir gaiviu gėrimu, o sekėjų dėmesį patraukė jos puiki fizinė forma.
Kitame kadre Anne įamžinta kartu su bičiule Charlene Evans. Moteris vilkėjo stilingą rudą palaidinę ir lapų raštais margintas kelnes, o abi draugės pozavo su saulės akiniais.
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Dalindamasi kelionės įspūdžiais su sekėjais, Anne rašė:
„Nuostabios kelios dienos, praleistos su Charlene gražiojoje Korfu saloje. Jausti saulės šilumą ant odos, matyti mėlyną dangų ir klausytis jūros ošimo – tai tikra magija. Tai tikras atgaivos šaltinis sielai.“
Pranešama, kad po poilsio Graikijoje Anne grįš namo kaip tik tuo metu, kai jos sūnus, pasaulinio garso atlikėjas Harry Stylesas, pradės 12 koncertų seriją „Wembley Stadium“ stadione. Šie pasirodymai yra jo pasaulinių gastrolių dalis.
Harry StylesasfigūraKorfu sala

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