Ištekėjo gražiausia pasaulio mergaite praminta T. Blondeau: ceremonija įvyko Paryžiuje

Apie poros vestuves pranešė užsienio žiniasklaida. Skelbiama, kad po maždaug šešerius metus trukusios draugystės įsimylėjėliai savo meilę įteisino romantiškoje ceremonijoje Paryžiuje.
Sužadėtuves pora paskelbė šių metų kovą. Tuomet socialiniuose tinkluose Thylane pasidalijo žinia ir pademonstravo sužadėtuvių žiedą.
„Pasakiau „taip“ savo geriausiam draugui. Tegul tai trunka amžinai“, – tuomet rašė ji.
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Vestuvių dieną jaunavedžiai nusprendė sulaužyti vieną iš nusistovėjusių tradicijų – į ceremoniją atvyko kartu.
Thylane pasaulinio dėmesio sulaukė dar būdama vos šešerių, kai žurnalas „Vogue Enfants“ ją pavadino gražiausia mergaite pasaulyje. Šis titulas akimirksniu pavertė ją viena žinomiausių vaikų modelių.
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Vis dėlto po kelerių metų jos karjera sukėlė ir nemažai diskusijų. Dešimties metų Thylane pasirodymas „French Vogue“ fotosesijoje, kurioje ji buvo nufotografuota vilkėdama suaugusiesiems būdingus drabužius ir ryškiai pasidažiusi, sulaukė kritikos. Viešojoje erdvėje kilo diskusijos apie vaikų seksualizavimą mados industrijoje.
Tuomet mergaitės mama, televizijos laidų vedėja Veronika Loubry, dėl kilusio ažiotažo net uždarė dukrai skirtą gerbėjų paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“.
„Thylane nieko nežino apie visą šį triukšmą, o aš visa širdimi noriu ją apsaugoti. Ji dar tokia jauna“, – tuomet sakė ji.
Praėjus septyneriems metams po šio skandalo, „Vogue“ paskelbė, kad bendradarbiaus tik su pilnametystės sulaukusiais modeliais.
Sulaukusi 17-os Thylane vėl atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre – TC Candler kasmetiniuose rinkimuose ji buvo pripažinta gražiausia moterimi pasaulyje. Vis dėlto pati manekenė yra prisipažinusi, kad toks titulas jai nebuvo itin artimas.
Šiandien 25-erių Thylane yra dirbusi su garsiausiais pasaulio mados namais. Į modelių pasaulį ji pateko itin anksti – vos trejų ją pastebėjo dizaineris Jeanas Paulis Gaultier, o būdama ketverių ji jau žengė podiumu.
„Mama pasakė, kad nesu pasirašiusi sutarties su jokia agentūra ir negaliu dalyvauti. Tačiau Jeanas Paulis Gaultier atsakė: „Ji turi būti čia rytoj.“ Tada mama pagalvojo – kodėl gi ne?“ – viename interviu prisiminė Thylane.
2020-aisiais modelis nusprendė išbandyti save ir versle – įkūrė drabužių ženklą „No Smile“, kuriuo siekia atkreipti dėmesį į mados industrijoje vyraujančius grožio standartus ir gerovės temas.
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