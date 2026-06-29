Nerimas karališkoje šeimoje: paaiškėjus šiurpą keliančioms detalėms sustiprinta princesės Charlotte apsauga

Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, 39-erių Alexas Jenkinsonas kitą mėnesį stos prieš teismą dėl kaltinimų, kad gegužės 6-ąją netoli Sandringamo dvaro Norfolke persekiojo princą Andrew.
Tačiau teismo posėdyje paaiškėjo ir daugiau aplinkybių. Prokurorų teigimu, po vyro sulaikymo ištyrus jo mobilųjį telefoną aptikta daugybė interneto paieškų, susijusių ne tik su princu Andrew, bet ir su Velso princese Catherine Middleton bei jos vaikais.
Tyrėjai taip pat nustatė, kad A. Jenkinsonas internete ieškojo informacijos apie šaunamuosius ginklus, peilius, sprogmenis, karališkosios šeimos narius ir įvairius žmonių nužudymo būdus.
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Dėl šių aplinkybių Safolko policija kreipėsi į teismą prašydama skirti laikiną apsaugos nuo persekiojimo orderį. Prašymas buvo patenkintas, o galutinis bylos nagrinėjimas numatytas rugpjūtį.
Safolko policijai atstovaujantis teisininkas Jamesas Farrellas teigė, kad aptiktos interneto paieškos rodo vis stiprėjantį apsėdimą.
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„Manome, kad tai atskleidžia kryptingą ir stiprėjantį elgesio modelį, būdingą persekiojimui. Ponas Jenkinsonas demonstruoja apsėdimo ir nuoskaudos požymius. Turime pagrįstų priežasčių manyti, kad šis orderis yra būtinas siekiant apsaugoti nukentėjusįjį nuo galimos rizikos. Dabartinės užstato sąlygos nėra pakankamos augančiai grėsmei suvaldyti“, – teisme sakė jis.
Anot prokuroro, nesant griežtesnės kontrolės, vyro domėjimasis ginklais ir smurto metodais galėtų dar labiau stiprėti ir turėti rimtų pasekmių.
Su byla susipažinęs šaltinis užsienio žiniasklaidai teigė, kad būtent internete aptikta informacija teisėsaugai sukėlė didžiausią nerimą.
„Tyrėjai nusprendė, kad paieškų kiekis ir pobūdis yra pakankamai rimti, jog būtų imtasi papildomų saugumo priemonių, kol vyksta baudžiamasis procesas. Susirūpinimą kėlė tai, kad vyro dėmesys, panašu, plėtėsi, o ne siaurėjo. Kadangi šioje byloje buvo minima ir karališkosios šeimos vaikai, gerokai sustiprinta jų apsauga, ypač princesės Charlotte“, – teigė šaltinis.
Pats A. Jenkinsonas kaltės nepripažįsta. Jis kaltinamas grasinančiu, įžeidžiančiu ir bauginančiu elgesiu, kuriuo esą siekė įbauginti princą Andrew.
Teismo duomenimis, incidento metu vyras prie Marsh Farm priėjo prie princo Andrew, o vėliau jį persekiojo tiek pėsčiomis, tiek automobiliu. Jis vilkėjo maskuojamąją aprangą ir buvo prisidengęs veidą balaklava.
Sulaikymo metu ginkluoti pareigūnai pas A. Jenkinsoną rado mediniu kotu kirvį, o kišenėje – akmenį.
Iš pradžių vyras buvo paguldytas į gydymo įstaigą pagal Psichikos sveikatos įstatymą, tačiau vėliau iš jos išleistas. Skelbiama, kad gydymo metu jis buvo mėginęs pasišalinti.
Šiuo metu jam taikomos griežtos užstato sąlygos – draudžiama kontaktuoti su princu Andrew, vykti į Norfolką ir artintis arčiau nei 500 metrų prie Sandringamo dvaro, Bakingamo rūmų, Balmoralo pilies, Vindzoro pilies bei Highgrove rezidencijos.
Vyro advokatas Benjaminas Thiele-Longas tvirtino, kad laikinas apsaugos orderis nėra būtinas, nes po sulaikymo jo klientas daugiau jokių pažeidimų nepadarė, o jam jau dabar taikomi griežti apribojimai.
Vis dėlto teisėjas Tanas Ikramas nusprendė prašymą patenkinti. Iki baudžiamosios bylos pabaigos A. Jenkinsonas privalės laikytis griežtų judėjimo ir naudojimosi internetu apribojimų.
Kitas su byla susipažinęs šaltinis pažymėjo, kad laikinasis apsaugos orderis atspindi teismo poziciją – nors nė vienas kaltinimas dar nėra įrodytas, teisėsauga mano, jog dėl galimos rizikos būtina imtis papildomų atsargumo priemonių.