Po prabangių 16-metės Tysono Fury dukros vestuvių pasipylė kritikos lavina: nuotaka davė atkirtį

Pora susituokė praėjusį mėnesį Meno saloje. Šioje teritorijoje santuoką galima sudaryti nuo 16 metų, jei yra raštiškas tėvų arba teisėto globėjo sutikimas.
Tuo metu Anglijoje ir Velse minimalus santuokos amžius yra 18 metų.
Dalis socialinių tinklų vartotojų griežtai pasmerkė šias vestuves ir net vadino Venezuelą „vaikų nuotaka“. Tačiau pati mergina nusprendė nebetylėti.
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Ki savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo dviem vestuvių nuotraukomis, kuriose kartu su vyru demonstruoja vestuvinius žiedus. Prie nuotraukų ji pridėjo trumpą, tačiau daug pasakantį komentarą: „Visiems, kurie sakė, kad esu per jauna.“
Prieš šį įrašą žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad televizijos prodiuseriai domisi galimybe kurti realybės šou apie jaunosios poros gyvenimą.
Venezuela jau dabar turi daugiau nei 1,3 mln. sekėjų „TikTok“ platformoje. Vyriausia Tysono ir Paris Fury dukra gerbėjus žavi atvirais ir dažnai humoristiniais vaizdo įrašais, kuriuose dalijasi kasdienio gyvenimo akimirkomis – nuo maisto gaminimo iki jų su Noah gyvenamosios vietos įrengimo.
Televizijos prdiuseriai neabejoja, kad Fury šeimos vardas ir toliau traukia žiūrovų dėmesį.
„Jie nėra aukščiausio lygio žvaigždės, tačiau žmones tiesiog pakerėjo jų meilės istorija. Žmonėms įdomu, kad jie susituokė tokie jauni. Jie turi kažką ypatingo“, – leidiniui „The Sun“ teigė televizijos industrijos šaltinis.
Primename, kad pora susituokė istorinėje Šv. Jono karališkojoje koplyčioje Meno saloje. Nuotaka vilkėjo įspūdingą nėriniuotą undinėlės silueto vestuvinę suknelę su maždaug 15 metrų ilgio šleifu. Kaip ir buvo žadėjusi anksčiau, prie vestuvinio įvaizdžio ji derino juodus saulės akinius bei baltus „Crocs“ batus.
Po vestuvių jaunavedžiai išvyko į prabangų medaus mėnesį Marbeljoje.