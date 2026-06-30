23-ejų „TikTok“ žvaigždei Dubajuje gresia mirties bausmė: motina kreipėsi su širdį veriančiu prašymu

„Nepaverskite mano mažos mergaitės žmogumi, kuriam teks stoti prieš sušaudymo būrį.
Kaip galite įsivaizduoti, ji yra siaubingai išsigandusi. Ji pažeidžiama. Ji nežino, ką daryti“, – laikraščiui „The Sun“ sakė 55 metų Tess George.
B. George, kilusi iš Kento grafystės ir socialiniame tinkle „TikTok“ turinti apie 100 tūkst. sekėjų, kaltinama virtuviniu peiliu mirtinai subadžiusi 26 metų Williamą Treeby.
Beatrich – apie tai, kodėl buvo dingusi iš viešumos, neišpildytą tėvų svajonę ir meilę
Londone veikianti organizacija „Detained in Dubai“, teikianti pagalbą užsienyje sulaikytiems asmenims, tvirtina, kad tai buvo savigyna. Anot organizacijos, vaikinas prieš merginą smurtavo.
Pagal Jungtinių Arabų Emyratų įstatymus už tyčinę žmogžudystę jai gali būti skirta mirties bausmė sušaudant arba įkalinimas iki gyvos galvos be galimybės būti paleistai lygtinai.
Susiję straipsniai
Pora susipažino internete šių metų balandį. B. George jau buvo kartą aplankiusi vaikiną Dubajuje, tačiau antrosios viešnagės metu, kaip teigia „Detained in Dubai“, jis tapo vis labiau kontroliuojantis ir agresyvus.
Merginos nerimą dar labiau sustiprino tai, kad ji suprato gavusi tik bilietą į vieną pusę.
Pasak B. George, po vakaro Jumeirah Village rajone neblaivus W. Treeby ją užpuolė automobilyje, o konfliktas tęsėsi ir grįžus į jų butą.
Netrukus nerimą pajuto ir jos artimieji.
„Pirmą dieną, kai ji paskambino namo, atrodė, kad viskas gerai.
Tačiau antrą dieną ji pasakė, kad labai dažnai lieka viena, o taip anksčiau nebūdavo.
Anksčiau ji buvo linksma, mėgavosi gyvenimu. Staiga tapo labai nervinga. Aš vis klausdavau: „Kas atsitiko?“ O ji atsakydavo: „Nežinau.“ Vėliau ji pradėjo kalbėti, kad nori grįžti namo“, – pasakojo merginos motina.
Organizacijos „Detained in Dubai“ teigimu, W. Treeby ne kartą smogė merginai kumščiais. Tuo metu ji suprato, kad vaikinas buvo paėmęs jos pasą.
„Šeima pasakoja, kad Brooke verkė ir maldavo grąžinti pasą, tačiau vietoje to buvo stipriai sumušta – jai smogta į veidą ir ji buvo užpulta.
Brooke teigia, kad tuo metu bijojo dėl savo gyvybės, todėl paėmė šalia buvusį virtuvinį peilį ir gynėsi“, – teigiama organizacijos pranešime.
Anot jos atstovų, sumušta ir mėlynėmis nusėta mergina buvo sulaikyta oro uoste dar prieš pareigūnams baigiant tyrimą ir apkaltinta žmogžudyste.
„Kai ją sustabdė oro uoste, ji buvo šoko būsenos, jos veide ir ant kūno matėsi akivaizdžių sumušimų ir sužalojimų“, – teigiama organizacijos pranešime.
Taip pat tvirtinama, kad B. George buvo priversta visiškai nusirengti vyrams pareigūnams, nors šalia nebuvo nė vienos moters pareigūnės.
Organizacija šią procedūrą pavadino „itin žeminančia ir didelį emocinį sukrėtimą sukėlusia patirtimi“.
Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministerija BBC patvirtino, kad palaiko ryšį su Jungtiniuose Arabų Emyratuose sulaikyta Didžiosios Britanijos piliete, teikia pagalbą jos šeimai ir bendradarbiauja su vietos institucijomis.