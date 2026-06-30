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Aiškėja daugiau detalių apie Taylor Swift ir Traviso Kelce vestuves: ruošiamasi įspūdingai šventei

2026 m. birželio 30 d. 13:03
Pasigirdus pranešimams, kad Taylor Swift ir Traviso Kelce vestuvės įvyks pačioje Niujorko širdyje esančioje arenoje „Madison Square Garden“, pasirodė ir pirmosios nuotraukos, kuriose užfiksuoti pasirengimai šiai šventei.
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Pirmadienį arenoje MSG virė veikla – į stadioną vienas po kito plūdo sunkvežimiai su įranga, kuriems dirigavo gausus žmonių būrys. Rodėsi, kad ant krovimo rampos buvo pilna darbininkų, ruošiančių vietą dideliam renginiui. Naujos nuotraukos pasirodė po to, kai buvo pranešta, kad T. Swift ir T. Kalce ketina susituokti liepos 4-osios savaitgalį, o iškilmėse dalyvaus tūkstantis draugų ir artimųjų.
Kaip praneša „The New York Times“, dainos „Love Story“ atlikėja išsinuomojo areną renginiui, kuris truks keletą dienų: liepos 2 d. planuojama surengti nedidelę ceremoniją, kurioje dalyvaus 100 svečių, o kitą dieną įvyks didesnė šventė.
Be to, buvo pateiktas prašymas liepos 2–4 d. uždaryti areną MSG supančias gatves, o prie arenos pastatyti pavėsinę arba palapinę, kurioje tilptų nuo 500 iki 999 svečių. Prašymą pateikė renginių organizavimo įmonė „Winick Productions“. Pranešama, kad nuo birželio 29 d. iki liepos 6 d. jokie renginiai arenoje MSG nevyks.

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Artėjant didžiajai dienai, vis dažniau spėliota, kur ir kada vyks vestuvės. Kaip pranešama, T. Swift ir T. Kalce ėmėsi kraštutinių priemonių, siekdami užtikrinti, kad svečiai neišplatintų jų jokios informacijos apie jų vestuves.
Šiedu balandėliai pradėjo susitikinėti 2024 m., o 2025 m. rugpjūtį susižadėjo, kai T. Kalce jai pasipiršo užpakaliniame savo namo Kanzas Sityje kieme.
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