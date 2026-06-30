Paaiškėjo siaubo filmo „Skambutis“ 35-erių žvaigždės mirties priežastis

Oficialiai patvirtinta, kad aktorė mirė nuo įgyto imunodeficito sindromo (AIDS), skelbė „The Mirror“.
Taip pat pažymėtos kitos reikšmingos sveikatos būklės, įskaitant lėtinį kelių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
Pasak Klivlando klinikos, lėtinis kelių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas apibrėžiamas kaip „daugiau nei vienos medžiagos vartojimas pagal įprotį, kuris neigiamai veikia žmogaus sveikatą ir gyvenimo kokybę“.
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Anksčiau buvo skelbiama, kad D. Chase mirė Los Andžele po sunkių sveikatos komplikacijų – meningito ir kraujo infekcijos, sukėlusios sepsį. Prieš tai ji buvo gydoma ligoninėje dėl išsekimo ir nepakankamos mitybos.
Primename, kad plačiajai auditorijai D. Chase labiausiai įsiminė dėl Samaros Morgan vaidmens 2002-ųjų siaubo filme „Skambutis“.
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Jos įkūnyta ilgaplaukė mergaitė, išropojanti iš televizoriaus ekrano, tapo vienu atpažįstamiausių siaubo kino personažų.
Už šį vaidmenį aktorė pelnė MTV kino apdovanojimą geriausio piktadario kategorijoje.
Tais pačiais metais ji įgarsino ir Lilo personažą „Disney“ animaciniame filme „Lilo ir Stičas“, o vėliau grįžo prie šio vaidmens kituose franšizės projektuose.
Karjerą D.Chase pradėjo dar vaikystėje – vaidino serialuose „Sabrina, paauglė ragana“, „San Chosė raganos“, „Skubi pagalba“, taip pat pasirodė filmuose „Donnie Darko“ bei HBO seriale „Big Love“.
Pastaraisiais metais aktorė buvo pasitraukusi iš viešo gyvenimo ir nebedalyvavo didžiuosiuose Holivudo projektuose.
siaubo filmasaktorėMirtis
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