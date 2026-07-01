Mirė hito „Y.M.C.A.“ atlikėjas Victoras Willisas

Vyrui buvo 74 metai.
Apie netektį trečiadienį socialiniuose tinkluose pranešė jo žmona.
„Su giliu liūdesiu turiu pranešti apie savo vyro VICTORO WILLISO mirtį.
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Victoras mirė 2026 m. birželio 30 d., antradienį, po trumpos, bet sunkios ligos“, – rašoma įraše, paskelbtame oficialioje V. Williso „Facebook“ paskyroje.
Teksase gimęs muzikantas buvo vienas iš „Village People“ įkūrėjų ir vienas iš autorių tokių hitų kaip „Y.M.C.A“, „In the Navy“ ir „Macho Man“, aštuntojo dešimtmečio pabaigoje užkariavusių pasaulio šokių aikšteles.
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Grupė, pasižymėjusi ekstravagantiškais kostiumais ir choreografija, tapo popkultūros reiškiniu. Ji nusitaikė į didelę disko muzikos gerbėjų LGBTQ+ auditoriją, sukūrusi teatrališkus hiperbolizuotus statybininkų, baikerių, kaubojų ir kareivių personažus.
V. Willisas paliko grupę 1980 m., bet 2017-aisiais į ją grįžo.
Jis kovojo su priklausomybe nuo narkotikų ir 2006 m. sudarė susitarimą, pripažinęs kaltę dėl kokaino laikymo.
Daina „Y.M.C.A“, raginanti jaunus vyrus vykti į Jaunųjų vyrų krikščionių asociaciją Niujorke, tapo LGBTQ bendruomenės ir platesnio gerbėjų rato himnu.
Tačiau kai kurie teigia, kad dainą pasisavino Amerikos dešinieji, pradėję ją naudoti per D. Trumpą palaikančius mitingus ir renginius.
Prezidentas sukūrė savo firminį šokį pagal šią dainą – judina klubus, prispaudęs kumščius juosmens lygmenyje.
Grupė atliko dainą „Y.M.C.A“ per D. Trumpo mitingą 2025 m. sausį, prieš respublikono inauguraciją antrajai prezidento kadencijai. Tuo metu V. Willisas sakė: „Suteikime prezidentui Trumpui galimybę, nepaisant to, ką apie jį manėme praeityje“.
„Pažiūrėsime, ką jis darys, ir jei imsis veiksmų, kad apribotų LGBTQ teises, „Village People“ pasisakys pirmieji“, – sakė dainininkas.