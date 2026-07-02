Atskleista, kuris karališkosios šeimos narys turtingesnis už karalių Karolį III: įvardyta įspūdinga suma

Pirmą kartą viešai paskelbta ir tai, kiek mokesčių princas sumokėjo nuo tada, kai tapo sosto įpėdiniu.
Naujausiose Kornvalio hercogystės finansinėse ataskaitose nurodoma, kad 2025–2026 m. princas Williamas gavo apie 25,3 mln. eurų privačių pajamų, skelbia „Mirror“.
Palyginimui, laikraščio „The Sunday Times“ turtingiausių Jungtinės Karalystės žmonių sąraše karaliaus Karolio III asmeninis turtas vertinamas maždaug 749 mln. eurų. Per metus jo vertė padidėjo apie 35 mln. eurų, tačiau vis tiek gerokai nusileidžia sūnaus valdomam turtui.
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Kartu su finansinėmis ataskaitomis pirmą kartą paviešinta ir tai, kiek privačių mokesčių sumoka karališkosios šeimos nariai. Siekiant didesnio skaidrumo, savo duomenis atskleidė ir karalius Karolis III, ir princas Williamas.
Paaiškėjo, kad 2024–2025 m. princas Williamas sumokėjo apie 9,1 mln. eurų pajamų ir kapitalo prieaugio mokesčių, o metais anksčiau – apie 9,8 mln. eurų. Iš viso nuo tada, kai tapo Velso princu, jo sumokėtų mokesčių suma siekia apie 23,4 mln. eurų.
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Dar viena naujiena – princas nusprendė atsisakyti asmeninės naudos iš maždaug 1,8 mln. eurų metinių pajamų, gaunamų už išnuomotą, tačiau šiuo metu neveikiantį Dartmūro kalėjimą.
Nuo 2026–2027 m. šios pajamos nebebus įtraukiamos į Williamui, kaip sosto įpėdiniui, tenkančias Kornvalio hercogystės pajamas. Vietoj to pinigai bus skirti vietos bendruomenės atgaivinimo projektams.
Dartmūro kalėjimas buvo išnuomotas Jungtinės Karalystės Teisingumo ministerijai dar 2022 m., sudarius maždaug 43,3 mln. eurų vertės 25 metų sutartį. Pagal ją Kornvalio hercogystė kasmet gauna apie 1,8 mln. eurų.
Vis dėlto nuo 2024 m. liepos Devono grafystėje esantis C kategorijos kalėjimas nebeveikia. Jis buvo uždarytas po to, kai pastate aptiktas padidėjęs radono – natūraliai dirvožemyje ir uolienose susidarančių toksiškų dujų, galinčių sukelti plaučių vėžį – kiekis.
Kitais metais šalia kalėjimo esančiame Prinstauno kaime planuojama įsteigti bendruomenės fondą, kuris rūpinsis vietovės socialine, ekonomine ir aplinkos gerove.
Princo Williamo privatus sekretorius Ianas Patrickas pabrėžė, kad princas puikiai supranta, kokią reikšmę kalėjimas ilgus metus turėjo vietos gyventojams.
„Princas Williamas tvirtai įsitikinęs, kad kol bendruomenė vis dar susiduria su uždarymo padariniais, šios pajamos turėtų likti vietos žmonėms ir padėti jiems patiems kurti savo ateitį“, – sakė jis.
Kaip sosto įpėdiniui, princui Williamui kasmet priklauso pajamos iš Kornvalio hercogystės valdų, kurių vertė viršija 1,17 mlrd. eurų. Šios valdos užima apie 51,8 tūkst. hektarų 19 Anglijos grafysčių.
Kartu su finansinėmis ataskaitomis paaiškėjo ir tai, kad Catherine Middleton ir princo Williamo namų ūkyje dirbančių darbuotojų skaičius per metus išaugo nuo 68 iki 74. Beveik 15 proc. jų priklauso etninėms mažumoms, o moterys sudaro 73 proc. viso Kensingtono rūmų personalo.