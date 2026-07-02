Garsiam aktoriui Danny Gloveriui – sukrečianti diagnozė

Aktorius, suvaidinęs kritikų pripažintuose filmuose, tarp kurių – „Purpurinė spalva“ ir „Mandela“, taip pat visose keturiose Melo Gibsono filmų serijos apie maištingą policininką dalyse, duodamas interviu transliuotojui NBC pasakojo, kad su šia liga kovoja jau keletą metų.
„Tam tikra prasme galiu su ja susigyventi, – kalbėjo 79-erių D. Gloveris. – Esu tikras, kad, jai progresuojant, viskas bus kitaip, viskas keisis.“
D. Gloveris sakė, kad ši neurodegeneracinė liga paveikė jo kalbą, ją sergant sulėtėjo jo judesiai, tačiau jam padeda jo šeima.
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„Jie manimi rūpinasi“, – kalbėjo jis.
D. Gloveris, kuris 2022 m. už savo humanitarinę veiklą buvo apdovanotas garbės „Oskaru“, yra produktyvus aktorius, aibėje kino filmų atlikęs pačius įvairiausius vaidmenis.
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Tarp įsimintinų kino vaidmenų – korumpuoto policininko vaidmuo Harrisono Fordo trileryje „Liudytojas“ ir komedinis vaidmuo ekscentriškame Weso Andersono filme „Karališkieji Tenenbaumai“, kuriame jis vaidino kartu su Gene‘u Hackmanu.
Jis taip pat gali pasigirti turtinga televizijos karjera – yra vaidinęs nuolatinius vaidmenis tokiuose populiariuose serialuose kaip „Hill Street Blues“ ir „ER“.
Pasak Alzheimerio asociacijos, Alzheimerio liga yra nepagydoma demencijos forma, kuri daro poveikį atminties, mąstymo ir elgesio funkcijoms bei palaipsniui progresuoja.
Paprastai ši liga pasireiškia 65 metų ir vyresniems žmonėms. Šios ligos diagnozę išgirdusių pacientų gyvenimo trukmė siekia vidutiniškai nuo ketverių iki aštuonerių metų, nors kai kurie išgyvena žymiai ilgiau.