Karalius Karolis III ir karalienė Camilla priėmė netikėtą sprendimą

Šiuo metu rūmuose vykdomas platus 370 mln. svarų sterlingų (apie 429 mln. eur) vertės renovacijos projektas.
Šis istorinis pastatas ir toliau bus monarchijos veiklos būstinė, tačiau karalius nusprendė, kad jo valdymo metu tai nebus oficiali jo gyvenamoji vieta.
„Jo Didenybė išlaiko didžiulį prisirišimą prie Bakingamo rūmų ir giliai gerbia jų vaidmenį karališkajame ir viešajame gyvenime.
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Tai ir toliau bus gyvybingas karališkosios veiklos centras visais kitais atžvilgiais“, – aiškino rūmų atstovas.
Pranešama, kad karalius Karolis III ir toliau rengs įvairius renginius rūmuose – nuo sodo priėmimų iki oficialių susitikimų su ambasadoriais.
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Karališkosios poros namais išliks netoliese esantys Klarenso rūmai Londone.
Ši žinia pasirodė ketvirtadienį paskelbus kelias karališkąsias ataskaitas, kuriose buvo pateikti kiti svarbūs pranešimai.
Karalienė Viktorija (1819–1901) buvo pirmoji monarchė, kuri nuo 1837 m. naudojo Bakingamo rūmus kaip oficialią rūmų buveinę, o ištekėjusi už princo Alberto juos išplėtė, kad pritaikytų augančiai šeimai, svečiams priimti ir oficialiems reikalams.
Šiuo metu rūmuose vyksta 10 metų trukmės renovacijos projektas, kurio metu keičiami katilai, elektros kabeliai ir vamzdynai. Darbus planuojama užbaigti kitų metų kovą.
Kai kurie ekspertai mano, kad princas Williamas (44 m.), neseniai su šeima persikėlęs į „Forest Lodge“ rezidenciją Vindzore, taip pat negyvens Bakingamo rūmuose, kai taps karaliumi.
Karalius Karolis IIIKornvalio kunigaikštienė CamillaBakingamo rūmai
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