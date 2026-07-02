Kaip skelbia Rusijos žiniasklaida, aktoriaus kūną narai aptiko Okos upėje, Maskvos srityje. Pirminiais duomenimis, jo mirtis nėra siejama su nusikalstama veika.
Pranešama, kad birželio 30-ąją A. Vysokovskis kartu su 17-mečiu sūnumi išvyko žvejoti. Po kurio laiko aktorius nusprendė paeiti žemyn upe, tačiau taip ir nebegrįžo.
Sūnus vienas grįžo namo, o aktoriaus žmona pranešė apie jo dingimą. Į paiešką buvo pasitelktos gelbėjimo tarnybos, kurios vėliau upėje aptiko aktoriaus kūną.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
A. Vysokovskis buvo Rusijos teatro ir kino aktorius, išgarsėjęs vaidmenimis kriminalinėse dramose ir detektyviniuose serialuose. Per savo karjerą jis nusifilmavo daugiau nei 50 kino ir televizijos projektų.
Žiūrovams jis geriausiai pažįstamas iš tokių kūrinių kaip „Brigada“, „Bumeris“, „Turkų maršas“, „Tolimųjų reisų vairuotojai“, „Pėdsakas“ ir kitų filmų bei serialų.
Susiję straipsniai
Dažniausiai aktoriui tekdavo teisėsaugos pareigūnų, kariškių ar nusikalstamo pasaulio atstovų vaidmenys, tapę neatsiejama jo ekrano įvaizdžio dalimi.
Pastaraisiais metais A. Vysokovskis gyveno gana uždarai – retai rodėsi viešumoje ir beveik nedalijo interviu.
Viešai prieinamuose šaltiniuose nėra duomenų, kad aktorius būtų išsakęs savo poziciją dėl Rusijos karo Ukrainoje. Jis nebuvo pasirašęs viešų kreipimųsi ar dalyvavęs politiniuose pareiškimuose.