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Stichija nusinešė visų keturių metalo grupės narių gyvybes

2026 m. liepos 2 d. 12:33
Lrytas.lt
Skaudi žinia sukrėtė Venesuelos muzikos pasaulį. Per pražūtingus žemės drebėjimus šalyje žuvo visi keturi kylančios metalo grupės „Van Der Dijs“ nariai.
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Kaip praneša Venesuelos leidinys „Últimas Noticias“, vokalistas Manuelis van Der Dijsas, gitaristas Gabrielis Gómezas, bosistas Xanderis Hernándezas ir būgnininkas Abrahamas Foucault tragedijos metu buvo repeticijoje. Muzikantai žuvo sugriuvus „Costamar II“ pastatui pakrantės La Guairos valstijoje.
La Guaira buvo viena labiausiai nuo stichijos nukentėjusių vietovių. Grupės narių kūnus iš griuvėsių vėliau ištraukė gelbėtojai.
„Van Der Dijs“ buvo kylanti Venesuelos metalo scenos grupė. Muzikantai susibūrė 2024 metais ir dar tais pačiais metais pristatė debiutinį singlą „Nemesis“. Vėliau sekė ir daugiau kūrinių, o naujausias – „15 Minutos“ – pasirodė vos prieš mėnesį.

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Dar birželio 19-ąją grupė surengė anšlago sulaukusį koncertą Karakaso šiuolaikinio meno centre „Centro de Arte Moderno“.
Oficialioje kolektyvo „Instagram“ paskyroje iki šiol buvo reklamuojami artimiausi koncertai įvairiuose Venesuelos miestuose.
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Ligoninės nebespėja priimti nukentėjusiųjų, o gelbėtojai vis dar ieško žmonių sugriuvusių pastatų griuvėsiuose.
Naujausiais duomenimis, per stichiją žuvo daugiau kaip 2 290 žmonių, dar tūkstančiai buvo sužeisti, o daugelis iki šiol laikomi dingusiais be žinios.
MirtisVenesuelagrupė
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