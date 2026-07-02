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Tragiška nelaimė baseine nusinešė garsaus Ukrainos atlikėjo gyvybę

2026 m. liepos 2 d. 11:14
Lrytas.lt
Ukrainos pramogų pasaulį sukrėtė skaudi netektis – mirė Ukrainos liaudies artistas, estrados dainininkas ir kompozitorius Mykola Jančenka.
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Kaip skelbiama, 68-erių atlikėjo gyvybę nusinešė nelaimingas atsitikimas baseine.
Apie M. Jančenkos mirtį socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė jo kolegė, dainininkė Natalija Fallion.
„Iš gyvenimo pasitraukė mūsų draugas, kolega, nepaprastai talentingas poetas, Ukrainos liaudies artistas Mykola Jančenka“, – rašė ji.

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Tragiškos nelaimės aplinkybes atskleidė velionio bičiulis, Vinicos srities karinės administracijos Gynybos darbo, teisėtvarkos ir piliečių teisių bei laisvių užtikrinimo departamento vadovas Jurijus Melnykas.
Anot jo, atlikėjas žuvo po to, kai Vinicos srityje esančiame Stryžavkos miestelyje baseine patyrė elektros smūgį.
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„Sugrįžęs iš labdaros koncertų, skirtų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms paremti, kuriuose kartu dalyvavo jo bičiuliai – žinomi Ukrainos atlikėjai Iryna Fedyšyn ir grupė „Lysapetnyj bataljon“ – jis nusprendė atsigaivinti baseine, kuriame jo laukė mirtis – elektros srovė...
Mirtis įvyko akimirksniu... Nustojo plakusi jo širdis, visiems laikams nutilo talentingo kūrėjo lūpos, kuris labiausiai mylėjo Ukrainą ir savo gimtąjį kaimą“, – rašė J. Melnykas.
Jis taip pat pranešė, kad atsisveikinimas su M. Jančenka vyks liepos 3 dieną Vinicoje, o amžinojo poilsio atlikėjas atguls gimtojo Kanavos kaimo kapinėse.
Daugiau nei tris dešimtmečius M. Jančenka kūrė ir puoselėjo Ukrainos muzikinę kultūrą.
Plačiai išgarsėjo savo autorinėmis dainomis apie Ukrainą, šeimos vertybes, liaudies tradicijas ir Podolės krašto grožį.
Už nuopelnus Ukrainos kultūrai 2007 metais jam suteiktas Ukrainos nusipelniusio artisto vardas, o 2016-aisiais – Ukrainos liaudies artisto titulas.
Be koncertinės veiklos, M. Jančenka aktyviai prisidėjo prie Ukrainos kultūros puoselėjimo. Jis įkūrė šeimos dainų festivalį „Mamyna pič“ ir daugelį metų buvo pagrindinis jo organizatorius.
Taip pat kūrė dainas kitiems Ukrainos atlikėjams bei rėmė jaunuosius talentus.
baseinasNelaimėukrainietis
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