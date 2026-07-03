Prasideda Taylor Swift ir Traviso Kelce vestuvių šventė: dalyvaus gausybė žvaigždžių

36-erių milijardierė dainininkė ir jos bendraamžis triskart amerikietiškojo futbolo supertaurės (angl. Super Bowl) čempionas ketvirtadienį pradėjo šventę uždara vakarienės repeticija, į kurią kvietimų sulaukė tik apie 100 svečių.
T. Swift, kuri apie sužadėtuves su T. Kelce paskelbė pernai rugpjūtį, neatskleidė jokių detalių apie šį renginį, neabejotinai tapsiantį metų vestuvėmis, o svečiai, pasak pranešimų, pasirašė konfidencialumo sutartis.
Tačiau visi ženklai rodo, kad ši šventė, kuri sutampa su 250-osiomis JAV nepriklausomybės paskelbimo metinėmis, bus prabangi, kaip ir pridera vienai garsiausių pasaulio porų.
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Naujienų agentūros AFP žurnalistas ketvirtadienio vakarą matė juodų visureigių, kuriais, kaip manoma, važiavo svečiai, vilkstinę, atvykstančią į privačią palapinę prie „Madison Square Garden“, o netoliese zujo gerbėjai, besitikintys bent akies krašteliu išvysti visą veiksmą.
„Ji yra garsiausia asmenybė Amerikoje – tarsi ji būtų mūsų karališkosios šeimos narė, ji yra mūsų karalienė, ji yra viskas“, – sakė 24-erių Alyssa Heinen iš Manhatano.
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„Labai džiaugiamės, kad ji sutiko savo gyvenimo meilę, o jis taip pat yra labai svarbus. Mums tai tarsi karališkosios vestuvės“, – pridūrė ji.
Pasak JAV žiniasklaidos, penktadienį vyksiančioje ceremonijoje turėtų dalyvauti iki 1 tūkst. svečių, tarp kurių – žinomos T. Swift draugės manekenės Gigi Hadid ir Cara Delevingne, dainininkė Selena Gomez ir aktorė Zoe Kravitz. Manoma, kad atvyks ir T. Kelce komandos draugai iš „Kansas City Chiefs“.
Sklando gandai, kad pasirodymus surengs T. Swift artimi dainininkai Stevie Nicks ir Timas McGraw. Ant scenos dar gali lipti britų atlikėjai Edas Sheeranas, kuris taip pat yra T. Swift bičiulis, ir Paulas McCartney.
Pranešama, kad svečiams nebus leidžiama turėti telefonų per pagrindinę ceremoniją, kuri turėtų prasidėti popietiniais kokteiliais, o vakare numatytas priėmimas.
„Labai nekantraujame“
Megažvaigždės gerbėjai, dar žinomi kaip „Swifties“, užplūdo Niujorko vietas, minimas jų dievaitės dainų tekstuose. Tarp populiariausių vietų buvo Vest Vilidžo rajone įsikūrusi kavinė „Bus Stop Cafe“, kurioje lankėsi T. Swift, ir netoliese esanti Cornelia gatvė, kurios vardu pavadinta hitu tapusi daina.
„Labai nekantraujame pamatyti Taylor“, – AFP prie „Madison Square Garden“ sakė 25-erių Lindsey Bongiorno, kuri tikisi stebėti renginį iš tolo.
Gandai apie poros vestuves sklando jau kelias savaites. Nors oficialaus patvirtinimo nebuvo, „Madison Square Garden“ arena pastarąją savaitę šurmuliuoja. Žurnalistai pastebėjo maisto pristatymo sunkvežimius, gabenančius omarų mėsą ir spurgas, o policija paskelbė apie aplink areną uždaromus kelius.
Atrodo, kad pora jau atvyko į Niujorką. Antradienį netoliese nusileido T. Swift privatus lėktuvas, o mieste buvo pastebėtas jos automobilis. Tuo metu T. Kelce buvo nufotografuotas bėgiojantis Manhatane.
Prieš svarbią dieną pora paskelbė, kad įvairioms JAV labdaros organizacijoms paaukos 26 mln. dolerių (22,7 mln. eurų).
„Madison Square Garden“, kurioje įrengta arena ir mažesnis teatras, galbūt nėra tradicinė vestuvių vieta, tačiau T. Swift nebūtų pirmoji ten susituokusi muzikantė. Čia 1974 m. birželį per savo grupės „Sly and the Family Stone“ koncertą pernai miręs muzikantas Sly Stone vedė aktorę Kathy Silva.
14 „Grammy“ apdovanojimų pelniusiai T. Swift pastarieji metai buvo ypač sėkmingi – ji išleido albumą „The Life of a Showgirl“, buvo įtraukta į Dainų autorių šlovės muziejų (angl. Songwriters Hall of Fame) ir sukūrė naują dainą filmo „Žaislų istorija 5“ garso takeliui.
„Kansas City Chiefs“ puolėjas T. Kelce pasirašė sutartį ir jau 14-tą sezoną žais NFL. Jis žaidė trijose „Chiefs“ komandose, laimėjusiose „Super Bowl“, ir taip pat kartu su savo broliu Jasonu veda populiarią tinklalaidę „New Heights“.