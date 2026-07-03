„Santa Barbaros“ žvaigždei – rimtos problemos: kreipėsi su pagalbos prašymu

Kaip skelbė „People“, aktorės bičiuliai kreipėsi su pagalbos prašymu. Jie sukūrė „GoFundMe“ lėšų rinkimo kampaniją, siekdami paremti jos gydymą ir sveikimo kelią.
„Nors ji daugelį metų skyrė savo laiką, energiją ir širdį kitiems – tiek kaip aktorė, tiek vėliau per savo atsidavusią tarnystę ir bendruomeninę veiklą – šiuo metu ji susiduria su besitęsiančia sveikatos problema, kuriai spręsti skubiai reikalinga finansinė parama“, – rašoma lėšų rinkimo puslapyje.
Iniciatyvos ėmėsi jos kolegės Melissa Braverman, Johanna Humphries ir aktorius A. Martinez, kurie dalyvavo specialioje dviejų valandų tiesioginėje transliacijoje.
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Joje buvę kolegos prisiminė, ką reiškė vaidinti „Emmy“ apdovanojimą pelniusiame televizijos seriale.
„Pamatyti jos šypseną, išgirsti prisiminimus apie tuos stebuklingus metus ir po tiek laiko vėl pajusti jos šilumą buvo gražus priminimas, kodėl mes ją pamilome nuo pat pradžių.
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Akimirksniu iš viso pasaulio pasipylusi gerbėjų meilė, nostalgija ir dėkingumas tiesiog gniaužė kvapą.
Tačiau už televizijos ekranų spindesio ir mūsų neseniai įvykusio susitikimo slypi tikri gyvenimo iššūkiai. Marcy reikia mūsų pagalbos“, – kalbėjo M. Braverman ir J. Humphries.
Apie tai, kad M. Walker sunkia serga, A. Martinez užsiminė dar prieš tiesioginę transliaciją.
Jis taip pat paragino gerbėjus susivienyti ir parodyti, kokią galią turi jų palaikymas.
A. Martinez ir M. Walker seriale „Santa Barbara“ 1984–1991 m. vaidino Cruzą Castillo ir Eden Capwell. Šis duetas greitai tapo viena mylimiausių televizijos porų.