Prestižiniame Vimbldono turnyre – žvaigždžių antplūdis: dėmesį kaustė ir švytinti C. Middleton

Vienas prestižiškiausių sporto renginių pasaulyje kasmet tampa ir neoficialiu garsenybių mados podiumu.
Didžiausio dėmesio sulaukė Velso princesė Catherine Middleton, kuri liepos 2-ąją sugrįžo į Karališkąją ložę. Prieš prasidedant varžyboms ji maloniai nustebino gerbėjus – užsuko pasisveikinti su sirgaliais, laukusiais eilėje bilietų į turnyrą.
Vėliau princesė tribūnose stebėjo mačus kartu su buvusiu tenisininku Andy Murray.
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Tarp svečių buvo ir dainininkas Joe Jonas, kuris į turnyrą atvyko su mama Denise Jonas. Ji išsiskyrė elegantišku įvaizdžiu – pasirinko taškuotą suknelę ir ryškiai raudoną lūpdažį.
Žiūrovų gretose taip pat buvo galima išvysti aktorių Beną Stillerį, kuris rungtynes stebėjo vilkėdamas vasarišką aprangą ir tamsius akinius.
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Ne mažiau dėmesio sulaukė teniso legenda Serena Williams. Nors sportininkė šiemet sugrįžo į profesionalų tenisą po ilgesnės pertraukos ir savo pasirodymą baigė jau pirmajame rate, ją tribūnose palaikė visa šeima – sesuo Venus Williams, jos vyras Andrea Preti, Serenos sutuoktinis Alexis Ohanianas bei dukros Olympia ir Adira.
Tarp žiūrovų buvo pastebėtas ir pasaulinio garso muzikantas Bad Bunny, kurio emocinga reakcija į vieną iš žaidimo epizodų akimirksniu paplito socialiniuose tinkluose.
Į Vimbldoną užsuko ir buvęs Anglijos futbolo rinktinės kapitonas Davidas Beckhamas. Vos prieš kelias dienas jis stebėjo Pasaulio futbolo čempionato rungtynes, o dabar mėgavosi teniso kovomis prestižiniame Londono turnyre.
Galiausiai fotografų objektyvai užfiksavo ir dainininką Niallą Horaną su mylimąja Amelia Woolley. Pora pasirinko lengvus, vasariškus derinius ir demonstravo puikią nuotaiką stebėdami varžybas.
Vimbldonas kasmet garsėja ne tik aukščiausio lygio tenisu, bet ir išskirtine atmosfera, kurioje sportas susitinka su mada, karališkąja šeima ir pasaulinio garso įžymybėmis.
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