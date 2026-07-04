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Žinomas atlikėjas buvo priverstas atšaukti koncertą: dėl sveikatos problemų atsidūrė ligoninėje

2026 m. liepos 4 d. 13:20
Lrytas.lt
Amerikiečių kantri muzikos dainininkas Clintas Blackas (64 m.) buvo priverstas atšaukti vieną iš savo koncertų dėl sveikatos problemų. Vyras buvo išgabentas į ligoninę, skelbė „People“.
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Trečiadienį jo oficialioje „Instagram“ paskyroje pasirodė įrašas, kuriame pranešta apie atšaukiamą koncertą.
Atlikėjo „Black on the Blacktop Tour“ turo koncertas turėjo įvykti „Pearl River Resort Casino“ koncertų salėje Filadelfijoje.
„Sekmadienį Clintas buvo paguldytas į ligoninę dėl infekcijos tonzilėse. Jam skubiai pradėtas intraveninis gydymas antibiotikais“, – rašoma įraše.

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Pranešime taip pat teigiama, kad C. Blacko sveikata gerėja, o iš ligoninės jis turėtų būti išleistas vėliau šią savaitę.
„Clintas ir jo vadybos komanda nuoširdžiai atsiprašo už nepatogumus, kuriuos gali sukelti šis atšaukimas.
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Už visus bilietus bus grąžinti pinigai per pradinę jų įsigijimo vietą“, – nurodoma įraše.
Kitas C. Blacko koncertas numatytas liepos 9 d. Mindene, Nevados valstijoje. Turą jis planuoja užbaigti lapkričio 14 d. Leik Čarlze, Luizianos valstijoje.
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