Žinomos aktorės mažametė dukra išgabenta į ligoninę: „Aš tiesiog palūžau“

Kaip skelbė „The Mirror“, aktorės 9-metė dukra jau trečią kartą susilaužė ranką ir buvo skubiai išgabenta į ligoninę.
Pranešama, kad mergaitė buvo nuvežta į skubiosios pagalbos skyrių praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai jai iš rankos buvo išimtos metalinės plokštelės, įdėtos po praėjusių metų nelaimės.
Natalie dukrą Joanie augina su sužadėtiniu Marcu Humphreysu. Aktorė taip pat augina 14-metę Elizą iš ankstesnių santykių su buvusiu partneriu Adamu Cottrellu.
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Pasak žinomos moters, jos dukra Joanie jau priprato prie ligoninių, tačiau ją pačią paskutinis apsilankymas palaužė.
Savo tinklalaidėje „Life With Nat“ ji atsivėrė apie skaudžius išgyvenimus.
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„Ryte šiek tiek padirbėjau namuose. Marcas išėjo į lauką, pripūtė vaikišką baseiną, nupjovė žolę – galvojome, kad kelias dienas praleisime namuose tarsi mažose atostogose. Tada suskambo telefonas. Ji paslydo koridoriuje prieš kūno kultūros pamoką. Net neturiu žodžių. Tai taip traumuoja.
Prieš kelerius metus ji susilaužė ranką – tada lūžis buvo paprastas. Vėliau ją susilaužė dar kartą, todėl buvo įdėtos metalinės plokštelės. Prieš 8 savaites jai taikė bendrąją nejautrą, išėmė visas tas plokšteles – ir štai ji vėl susilaužė ranką.
Atrodė, kad patirsiu nervinį išsekimą. Kalbu visiškai atvirai. Aš tiesiog palūžau. Buvau labai sunkios emocinės būsenos. Matyti jos mažą kūnelį, visus vaistus ir visą tą traumą buvo be galo sunku“, – kalbėjo aktorė.