Vienai populiariausių planetos nuomonės formuotojų – skaudus smūgis: vos 2-ejų dukrai diagnozuotas vėžys

Turinio kūrėja, kartu su vyru, modeliu Lucky Blue Smithu (28 m.), atvirame vaizdo įraše papasakojo, kad apie dukters ligą sužinojo praėjusių metų pabaigoje. Pasak jos, pora sunerimo pastebėję įtartinus simptomus ir nusprendė nedelsdami kreiptis į medikus.
Po rentgeno tyrimų, echoskopijos ir biopsijos šeima sulaukė skaudžios diagnozės – gydytojai patvirtino, kad mergaitei nustatytas vėžys, kuris jau buvo išplitęs į kitas kūno vietas. Medikų sprendimu gydymas chemoterapija buvo pradėtas nedelsiant.
„Po daugybės tyrimų gydytojai paskambino ir pasakė, kad mūsų dukra serga vėžiu. Jie taip pat pranešė, kad liga jau išplitusi, todėl turėjome kuo greičiau pradėti chemoterapiją“, – vaizdo įraše pasakojo N. Smith.
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Influencerė prisipažino, kad pastarieji mėnesiai šeimai buvo itin sunkūs. Be dukters gydymo, jai tenka rūpintis ir kitais trimis vaikais bei derinti motinystę su darbu socialiniuose tinkluose.
„Visa tai išgyventi po gimdymo, rūpintis kitais vaikais, daug laiko praleisti ligoninėje ir kartu dirbti – buvo labai sudėtinga. Kasdien stengiuosi atrasti pusiausvyrą“, – sakė ji.
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N. Smith taip pat paaiškino, kad būtent dėl šių priežasčių pastaruoju metu rečiau skelbia naują turinį internete.
Vaizdo įrašas sulaukė milžiniško atgarsio – per kelias dienas jis peržiūrėtas daugiau nei 25 milijonus kartų „Instagram“ ir „TikTok“ platformose. Po juo palaikymo žinutes paliko ne tik milijonai sekėjų, bet ir žinomi žmonės, tarp jų dainininkės Raye ir Leona Lewis, influencerė Haley Baylee bei atlikėjas Charlie Puth.
Pasidalydama savo istorija N. Smith tikisi paskatinti ir kitus tėvus neatidėlioti vizito pas gydytojus, jei kyla nors menkiausių abejonių dėl vaiko sveikatos.
„Jeigu jaučiate, kad kažkas negerai, pasitikrinkite. Tikiuosi, kad mūsų istorija suteiks bent šiek tiek paguodos žmonėms, kurie išgyvena panašų laikotarpį, ir padės jiems pasijusti ne tokiems vienišiems“, – sakė influencerė.
N. Smith yra viena populiariausių gyvenimo būdo kūrėjų socialiniuose tinkluose – ją „Instagram“ ir „TikTok“ platformose seka daugiau nei 17 milijonų žmonių. Ji išgarsėjo dalydamasi šeimos gyvenimo akimirkomis, kulinariniais vaizdo įrašais ir motinystės kasdienybe.