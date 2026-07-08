Lionelis Messi nutraukė kalbas apie romaną su žurnaliste: į situaciją sureagavo ir žmona

Į šiuos gandus sureagavo ne tik pats L. Messi, bet ir jo žmona Antonela Roccuzzo (38 m.), stojusi ginti su futbolininku siejamos žurnalistės.
Po sunkios Argentinos pergalės prieš Žaliojo Kyšulio rinktinę L. Messi daugybės žurnalistų akivaizdoje priėjo prie S. Martinez ir su šypsena pakomentavo sklandančias kalbas.
„Kai į tave pažiūriu, visi klausia, kodėl į tave žiūriu. Kai tave pasveikinu, klausia, kodėl tai darau“, – sakė futbolininkas.
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Į tai S. Martinez atsakė trumpai: „Visa tai – melas.“
Žurnalistė atskleidė, kad palaikymo sulaukė ir iš L. Messi žmonos A. Roccuzzo. Ši jai parašė asmeninę žinutę ir paragino nekreipti dėmesio į apkalbas.
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„Sofi, nesijaudink, nekreipk dėmesio į tas nesąmones“, – tokią žinutę iš A. Roccuzzo gavo reporterė.
Pasak S. Martinez, kalbos apie tariamą romaną pirmą kartą ėmė sklisti dar 2022 metais, kai Argentina triumfavo pasaulio čempionate Katare. Nuo tada žurnalistei ne kartą teko neigti nepagrįstas spekuliacijas.
S. Martinez neslėpė, kad tokios kalbos skaudžiai palietė ne tik ją, bet ir jos artimuosius.
„Dažnai nutinka taip, kad padidėjęs matomumas atneša ir ne tokių gerų dalykų. Dėl to labai kenčia mano šeima. Šiemet žmonės vis dažniau pradėjo kalbėti: „Kas čia vyksta, kodėl jis taip į tave žiūri?“ ir panašiai. Atsidūriau situacijoje, kurioje jaučiausi absurdiškai vien dėl to, kad turėjau aiškintis dėl visiškai išgalvotų dalykų“, – laidoje „Podemos Hablar“ kalbėjo žurnalistė.
Ji įsitikinusi, kad tokie gandai kilo ir dėl to, jog ji yra moteris.
Vienas anonimu likęs S. Martinez kolega Vokietijos leidiniui „Bild“ teigė, kad pati reporterė nė kiek nenori būti šio skandalo dalimi.
„Sofi yra labai rami asmenybė. Ji nenori turėti nieko bendro su visa šia drama. Messi gyvenimas toks tvarkingas, kad kai kuriems žmonėms tiesiog tenka išgalvoti skandalus“, – sakė jis.
Kol viešojoje erdvėje netyla kalbos apie tariamą romaną, pats L. Messi dėmesį ir toliau skiria futbolui. Argentinos rinktinė pasaulio čempionate tęsia kovą dėl aukščiausių vietų.
Lionelis Messiromanasžurnalistė
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