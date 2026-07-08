Princui Harry – nesėkmė teisme: teisėjas atmetė ieškinį

Grupė žinomų asmenų, tarp kurių yra Davidas Furnishas, Liz Hurley ir Sadie Frost, kaltino privačius tyrėjus, laisvai samdomus žurnalistus ir „Associated Newspapers Limited“ (ANL) darbuotojus balso pašto perėmimu, fiksuotojo ryšio telefonų pasiklausymu ir informacijos gavimu apgaule.
ANL griežtai neigė šiuos kaltinimus ir tvirtino, kad ieškiniai pateikti per vėlai.
Antradienį teisėjas Matthew Nicklinas pareiškė, kad nė vienas iš septynių asmenų neįrodė kaltinimų dėl neteisėto informacijos rinkimo. 436 puslapių sprendime jis teigė, kad dėl sprendime nurodytų priežasčių kiekvieno ieškovo ieškinys atmetamas.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Po sprendimo ANL pareiškė, kad ieškinių atmetimas yra didžiulė pergalė ir puikus „Daily Mail“ žurnalistikos patvirtinimas.
„Teisėjas Nicklinas šiandien išteisino „Daily Mail“ bei „The Mail on Sunday“ ir atmetė visus iki vieno iš 97 ieškovų pateiktų kaltinimų. Kiekvienu atveju teisėjas pripažino mūsų žurnalistų parodymų apie tai, kaip jie rinko informaciją savo straipsniams, sąžiningumą“, – sakoma leidėjo pareiškime.
Susiję straipsniai
„Mūsų padorių ir darbščių žurnalistų reputacijai buvo padaryta didžiulė žala, o šiandien jie buvo visiškai išteisinti. (...) Teismo sprendimas aiškiai rodo, kad kiekvienas straipsnis buvo pagrįstas teisėtais šaltiniais“, – pridūrė leidėjas.
Bendrame pareiškime po teismo sprendimo princas Harry ir baronienė Doreen Lawrence teigė, kad šis sprendimas rodo visiškai pasikeitusią poziciją, kurios ankstesni teisėjai laikėsi ieškiniuose dėl įsilaužimų į telefonus, pateiktuose prieš „News Group Newspapers“, laikraščio „The Sun“ ir jau nebeegzistuojančio „News of the World“ leidėją, ir „Mirror“ leidėją „Mirror Group Newspapers“.
„Atėjome į teismą siekdami teisingumo ir atskaitomybės, tačiau negavome nei vieno, nei kito“, – sakoma jų pareiškime ir priduriama, kad teismas visiškai ignoravo „bendro pobūdžio išvadas apie įvairius privačius detektyvus, kurių veikla lygiagrečiuose ieškiniuose, susijusiuose su panašiais straipsniais ir gerai žinomais asmenimis, buvo pripažinta neteisėta“.
„Tai, kad šis teismas nusprendė juos atmesti, rodo nenuoseklumą, kurį sunku suprasti ar suderinti su sveiku protu arba įrodymais, išgirstais pačioje teismo salėje“, – teigė jie.
„Kai teismas teigia, kad nėra pakankamai įrodymų apie neteisėtus veiksmus, nepaisant to, kad dokumentai rodo kitaip, kyla klausimas, kaip apskritai bus pasiektas teisingumas“, – sakoma jų pareiškime.
Teisėjo nutartyje sakoma, kad sausio mėnesį duodamas parodymus Harry norėjo, kad teismas suprastų nagrinėjamų klausimų padarytą poveikį asmenims. Teisėjas vėliau pareiškė, kad pareiškėjų grupė turi įrodyti įtarimus dėl neteisėto informacijos rinkimo.
„Iš esmės ieškovų byla skatina teismą daryti išvadą, kad kadangi informacija buvo privati ir ANL negali tiksliai paaiškinti, kaip ji buvo gauta, straipsnis turėjo būti gautas neteisėtai. Tai nėra leistinas požiūris“, – paaiškino teisėjas.
Sprendimas priimtas Harry pirmadienį grįžus į Jungtinę Karalystę likus penkioms dienoms iki renginių Londone ir Birmingeme, kai bus pradėti skaičiuoti vieneri metai iki 2027 m. „Invictus“ žaidynių.
Kunigaikštis neapsistojo Bakingamo rūmuose, o jo atstovas pirmadienį pareiškė nusivylimą, kad karaliaus pasiūlymas buvo atsiimtas paskutinę akimirką, kaip priežastį nurodant artėjantį teismo sprendimą.
Dabar tikimasi papildomo posėdžio dėl ieškinių, jis truks dvi dienas nuo liepos 29 dienos.