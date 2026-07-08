Princui Harry – dar vienas smūgis: atvykęs į Londoną liko be karaliaus pasiūlytos nakvynės

Į gimtinę Sasekso kunigaikštis atvyko dėl šią savaitę Birmingame vyksiančių renginių, skirtų oficialiai pažymėti vienerių metų atgalinį skaičiavimą iki 2027-ųjų „Invictus Games“ žaidynių. Tačiau dar prieš kelionę Harry teko susidurti su ne viena kliūtimi. Neskelbiama nei kuriame oro uoste jis nusileido, nei kur apsistojo viešnagės metu.
Anksčiau buvo manoma, kad į Jungtinę Karalystę princas ketino vykti kartu su Meghan ir vaikais. Harry tikėjosi, jog šeimai bus suteikta laikina valstybės apsauga, o jo vaikai turės progą susitikti su seneliu – karaliumi Karoliu III.
Vis dėlto paaiškėjo, kad princo prašymas skirti valstybės finansuojamą apsaugą buvo atmestas. Užsienio žiniasklaida skelbia, jog toks sprendimas Harry itin nuvylė. Be to, vis dar nebaigta jo saugumo poreikio peržiūra, todėl princas nusprendė nerizikuoti ir į Londoną vykti vienas.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Dėl to mažai tikėtina, kad šios viešnagės metu karalius Karolis III turės galimybę pamatyti savo anūkus. Skelbiama, kad monarchas su Archie buvo susitikęs vos keletą kartų, kai Harry ir Meghan dar gyveno Jungtinėje Karalystėje, o su Lilibet matėsi tik vieną sykį – 2022-ųjų vasarą.
Nors neatmetama galimybė, kad Meghan su vaikais vėliau prisijungs prie Harry „Invictus Games“ renginiuose, kol kas nėra aišku, ar toks planas bus įgyvendintas. Taip pat svarstoma, jog šeima galėtų susitikti su karaliumi vienoje iš jo užmiesčio rezidencijų, tačiau oficialaus prašymo tam dar nepateikta.
Susiję straipsniai
Negana to, princui teko susitaikyti ir su dar vienu netikėtu pokyčiu. Nors anksčiau buvo skelbta, kad karalius Karolis III pasiūlė sūnui apsistoti Bakingamo rūmuose, šis pasiūlymas buvo atšauktas.
Trečiadienio rytą Harry atstovas dar buvo patvirtinęs, kad princas priėmė kvietimą dalį viešnagės praleisti rūmuose. Tačiau netrukus Bakingamo rūmai pranešė, jog tokios galimybės nebėra.
Karališkajai šeimai artimi šaltiniai aiškina, kad svečių apgyvendinimas rūmuose reikalauja išankstinio pasirengimo – būtina užtikrinti tinkamą personalo ir apsaugos darbą. Kadangi Harry galutinį sprendimą priėmė itin vėlai, pasiūlymas buvo atšauktas. Dabar princas planuoja apsistoti privačioje vietoje, kurios adresas neviešinamas.
Viešnagės metu Harry dalyvaus ne tik „Invictus Games“ renginiuose. Birmingame jis apsilankys Vaikų ligoninėje, kur bus minimos organizacijos „WellChild“, kurią princas globoja jau daugelį metų, veiklos metinės. Taip pat jis planuoja dalyvauti ir labdaros organizacijos „Scotty's Little Soldiers“, remiančios karių netekusius vaikus, vasaros festivalyje.
Paskutinį kartą princas Harry su tėvu karaliumi Karoliu III buvo susitikęs 2025-ųjų rugsėjį. Tuo metu Meghan Markle ir jųdviejų vaikai su monarchu nėra matęsi nuo 2022 metų.