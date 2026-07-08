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Tragiška žinia: mirė vos 37-erių LMFAO hito atlikėja

2026 m. liepos 8 d. 10:14
Lrytas.lt
Eidama 38-uosius metus mirė britų dainininkė Lauren Bennett, kurios balsas skambėjo viename didžiausių 2011-ųjų muzikos hitų – „Party Rock Anthem“. Apie skaudžią netektį pirmadienį pranešė jos buvusi grupė G.R.L.
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„Su didžiuliu liūdesiu pranešame apie mūsų mylimos Lauren netektį. Mūsų širdys sudužusios ir sunku žodžiais nusakyti, kiek daug ji mums reiškė“, – rašoma grupės išplatintame pareiškime.
Kol kas mirties priežastis viešai neskelbiama.
L. Bennett išgarsėjo bendradarbiaudama su elektroninės muzikos duetu LMFAO. Ji atliko vokalinę partiją dainoje „Party Rock Anthem“, kuri 2011 m. net šešias savaites išsilaikė pirmoje JAV „Billboard Hot 100“ topo vietoje ir iki šiol laikoma vienu sėkmingiausių visų laikų popmuzikos kūrinių.

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Dainos vaizdo klipas „YouTube“ platformoje peržiūrėtas daugiau kaip 2,5 mlrd. kartų.
2014 m. atlikėja prisijungė prie merginų grupės G.R.L., kuri buvo sukurta kaip nauja legendinės grupės „The Pussycat Dolls“ koncepcija. Tais pačiais metais grupė išleido populiarų singlą „Ugly Heart“, o kartu su reperiu Pitbull pristatė kūrinį „Wild Wild Love“.
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Vis dėlto 2015 m. grupės veikla nutrūko po narės Simone Battle mirties.
Be darbo muzikos grupėse, L. Bennett įrašė dainų ir kino filmų garso takeliams, tarp jų – filmams „Date Night“ ir „21 Jump Street“.
Atsisveikindama su atlikėja grupė G.R.L. pabrėžė, kad Lauren paliko neišdildomą pėdsaką daugelio žmonių gyvenimuose.
„Visada branginsime meilę, juoką ir nesuskaičiuojamus prisiminimus, kuriuos ji mums padovanojo. Jos graži siela palietė daugybę žmonių, todėl jos labai trūks ir ji visada liks mūsų širdyse“, – teigiama grupės pareiškime.
Jautriais žodžiais socialiniuose tinkluose su velione atsisveikino ir buvusi grupės draugė Aria Crescendo.
„Ilsėkis ramybėje, Lauren. Mano sese, mano geriausia drauge. Negaliu patikėti, kad mūsų nebėra kartu. Kalbėjomės vos prieš savaitę ir nė neįsivaizdavau, kad tai bus paskutinis mūsų pokalbis. Myliu tave ir amžinai tavęs ilgėsiuosi“, – rašė ji.
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