Liūdną žinią patvirtino jos oficiali komanda. Dainininkės interneto svetainėje paskelbtame pranešime teigiama, kad B. Tyler mirė praėjusią naktį ligoninėje Portugalijoje dėl ligos, nuo kurios buvo gydoma, rašo BBC.
„Bonnie šeima ir komanda su sudaužytomis širdimis praneša, kad praėjusią naktį Bonnie netikėtai mirė ligoninėje Portugalijoje dėl ligos, nuo kurios buvo gydoma. Artimiausiu metu paskelbsime daugiau informacijos, tačiau šiuo metu prašome gerbti šeimos privatumą“, – rašoma pranešime.
Šių metų gegužę atlikėja buvo skubiai paguldyta į ligoninę Faro mieste, Portugalijoje, kur jai buvo atlikta skubi žarnyno operacija. Po jos medikai B. Tyler buvo sukėlę dirbtinę komą, siekdami palengvinti sveikimą.
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Praėjusį mėnesį jos atstovai skelbė, kad dainininkė jau buvo pažadinta iš komos, tačiau vis dar buvo gydoma intensyviosios terapijos skyriuje. Tuomet medikai teigė tikintys jos pasveikimu, nors jis vyko lėtai. Dėl sveikatos problemų buvo atšaukti arba nukelti visi vasaros koncertai.
B. Tyler pasaulinę šlovę pelnė devintajame dešimtmetyje. Viena ryškiausių jos dainų – „Total Eclipse of the Heart“ – iki šiol laikoma viena žinomiausių visų laikų poproko baladžių, o kūriniai „Holding Out for a Hero“ ir „It's a Heartache“ tapo neatsiejama pasaulinės muzikos istorijos dalimi.
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Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą B. Tyler išleido daugybę albumų, surengė tūkstančius koncertų ir tapo viena ryškiausių savo kartos atlikėjų. Jos išskirtinis užkimęs balsas ir emocingi pasirodymai pelnė milijonų gerbėjų simpatijas visame pasaulyje.