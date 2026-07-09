Po Bonnie Tyler mirties išryškėjo skaudus jos gyvenimo faktas: „Buvo per vėlu“

Tikrasis atlikėjos vardas buvo Gaynor Hopkins. Ji gimė Velse, Nito mieste, gausioje šeimoje. Vaikystę ji praleido socialiniame būste, tačiau jau nuo mažens svajojo apie muziką.
Būdama mergaitė Bonnie nešdavosi plokšteles pas tetą ir kartu su pusbroliais bei pusseserėmis klausydavosi mėgstamų atlikėjų.
Meilė rokui ją lydėjo nuo ankstyvos jaunystės. Kelerius metus Bonnie koncertavo regbio klubuose ir darbininkų bendruomenių salėse, kol viename klube Svonsyje ją pastebėjo talentų ieškotojas Rogeris Bellas. Būtent jis supažindino dainininkę su prodiuseriais Ronnie Scottu ir Steve'u Wolfu.
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1977 m. pasirodė pirmasis jos singlas „Lost in France“, atvėręs duris į profesionalią muzikos sceną.
Netrukus atlikėja pasirašė sutartį su įrašų kompanija RCA. Tuo metu ji dar koncertavo sceniniu vardu Sherene Davies, tačiau leidybinė kompanija pasiūlė jį pakeisti. Taip gimė vardas Bonnie Tyler – pseudonimas, kuris netrukus tapo žinomas visame pasaulyje.
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Tikrąją pasaulinę šlovę jai atnešė 1983 metais išleista daina „Total Eclipse of the Heart“. Iš pradžių Bonnie abejojo kūrinio sėkme – originali jo versija truko net aštuonias minutes. Vis dėlto radijui pritaikyta trumpesnė versija tapo pasauliniu fenomenu. Kūrinys dvi savaites karaliavo Jungtinės Karalystės topuose, keturias – Jungtinėse Valstijose ir iki šiol laikomas vienu garsiausių visų laikų poproko hitų.
Vėliau sekė ir kiti sėkmingi kūriniai – „Holding Out for a Hero“, „It's a Heartache“, „If You Were a Woman (And I Was a Man)“, „Together“ bei daugelis kitų.
Dėl išskirtinio užkimusio balso B. Tyler dažnai buvo vadinama moteriškuoju Rodu Stewartu. Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą ji tris kartus buvo nominuota „Grammy“ apdovanojimui geriausios moters vokalo kategorijoje.
2013 metais Bonnie Tyler atstovavo Jungtinei Karalystei „Eurovizijos“ dainų konkurse.
2022-aisiais ji buvo įtraukta į paskutinį karalienės Elžbietos II gimtadienio apdovanojimų sąrašą, o 2023 metais princas Williamas jai įteikė Britų imperijos ordino narės (MBE) apdovanojimą už nuopelnus muzikai.
Tais pačiais metais pasirodė ir jos autobiografija „Straight from the Heart“, kurioje atlikėja atvirai pasakojo apie kelią nuo drovios mergaitės iš Velso iki pasaulinės žvaigždės.
Nepaisant įspūdingos karjeros, B. Tyler ne kartą prisipažino, kad didžiausias jos asmeninis skausmas buvo tai, jog taip ir netapo mama. Ji pasakojo būdama 40-ies patyrusi persileidimą ir apgailestavo, kad šeimos kūrimą vis atidėliojo dėl karjeros.
„Vis sakiau – kitais metais, kitais metais. O kai tas laikas atėjo, jau buvo per vėlu“, – viename interviu yra sakiusi atlikėja.
Po skaudžios netekties ji dar kelerius metus bandė susilaukti vaikų, tačiau galiausiai su vyru Robertu Sullivanu susitaikė su likimu.
Pastaraisiais metais B. Tyler daugiausia laiko praleisdavo Portugalijoje ir Velse. Šiemet jos garsiausias kūrinys „Total Eclipse of the Heart“ perkopė milijardą perklausų „Spotify“ platformoje, o dainos vaizdo klipas „YouTube“ buvo peržiūrėtas daugiau nei 1,3 mlrd. kartų.
Iki pat paskutiniųjų gyvenimo metų ji neslėpė meilės muzikai. Dar visai neseniai pristatė naują dainą „Yes I Can“, kurios žinutė ragino tikėti savimi ir neprarasti vidinės stiprybės.
Bonnie Tyler išliks viena ryškiausių britų muzikos ikonų – atlikėja, kurios išskirtinis balsas ir dainos tapo neatsiejama kelių kartų muzikinių prisiminimų dalimi.