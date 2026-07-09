Po Taylor Swift vestuvių – šokiruojantys gerbėjų žingsniai: moka už likusias šiukšles

Šiukšles vienas Niujorko menininkas praėjusį penktadienį surinko miesto gatvėse, esančiose aplink areną „Madison Square Garden“, kur pora, visam pasauliui stebint, surengė prašmatnų renginį, į kurį susirinko šimtai žvaigždžių.
Visi po vieną parduodami daiktai – vandens butelių kamščiai, saldainiai, įspėjamoji policijos juosta, šiaudeliai, stalo įrankiai, taip pat poros netekusi ausinė „AirPod“ – buvo išgraibstyti praėjus vos 24 valandoms nuo pardavimo pradžios.
„Daugybė Swift gerbėjų tiesiog nori gauti bent kokį nors su vestuvėmis susijusį daiktą“, – sakė Justinas Gignacas, kuris šias šiukšles pardavinėja savo svetainėje „New York City Garbage“.
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Kiekvienas daiktas, internete vadinamas „skulptūra“, parduodamas supakuotas į mažą sandarų plastmasinį kubelį, kad neišsilietų ar neskleistų blogo kvapo.
J. Gignacas naujienų agentūrai AFP pasakojo iki šiol pardavęs 50 daiktų ir uždirbęs 1 250 dolerių, o paskiau galbūt rinkai pateiksąs dar daugiau „prekių“.
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„Stengiuosi įamžinti Niujorke vykstančius kultūrinius įvykius, o šis, atrodo, buvo ypač svarbus, todėl tiesiog norėjau užfiksuoti nedidelę to momento laiko kapsulę“, – paaiškino jis.
J. Gignac, savo svetainėje pardavinėjantis įvairias miesto šiukšles, sakė, kad kai kuriuos daiktus susirišo į mazgelius, kad „dar labiau akcentuotų vestuvių temą“.
Jis pabrėžė, kad šiukšlės buvo surinktos už barjerų, kuriais vykstant Taylor Swift vestuvėms buvo apjuosta „Madison Square Garden“, o ne pačios arenos viduje.
Praėjusią savaitę vykusį iškilmingą renginį atidžiai stebėjo Taylor Swift gerbėjai, kurie 14 apdovanojimų „Grammy“ pelniusios atlikėjos romantinį gyvenimą daugiausia seka per dainas, sukurtas remiantis jos santykiais.
Kai kurie gerbėjai atvyko į Niujorką, tikėdamiesi bent iš tolo pamatyti savo dievaitę, o keletas komentatorių šį renginį, kuriame susirinko gausybė žvaigždžių, netgi pavadino „karališkomis vestuvėmis“.
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