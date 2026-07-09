Užsienio žiniasklaida skelbia, kad 69-erių K. Schwabe'as liepos 3-iąją mirė po kovos su inkstų vėžiu. Būtent tądien Taylor Swift ir Travisas Kelce'as vienas kitam ištarė lemtingąjį „taip“.
Kaip rašo „The Telegraph“, prieš tapdamas atlikėjos asmens sargybiniu K. Schwabe'as tarnavo Čikagos policijoje, o 2004–2006 metais Hendersono vidurinėje mokykloje Nešvilyje dėstė baudžiamąją teisę. Būtent ten jis ir susipažino su dar tik apie muzikinę karjerą svajojusia Taylor.
Vėliau, atlikėjai sparčiai kylant į šlovės viršūnę, jos šeimos prašymu K. Schwabe'as tapo T. Swift asmens sargybiniu ir daugelį metų rūpinosi jos saugumu.
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T. Swift niekada nepamiršo savo buvusio mokytojo. Nusifilmavusi romantinėje komedijoje „Valentino diena“ (Valentine's Day), ji savo herojės mokytoją pavadino pono K. Schwabe'o vardu – taip atsidėkodama žmogui, kuris ją lydėjo svarbiame gyvenimo etape.
Dar prieš atlikėjos vestuves duotame interviu K. Schwabe'as prisiminė pokalbį su tuomet dar jauna T. Swift, kai jos karjera tik įsibėgėjo.
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„Tu esi superžvaigždė. Tai jau nebe žaidimas. Tu esi ta vienintelė. Viskas tik kyla aukštyn, o tavo galimybės – beribės“, – tuomet jai sakė jis.
Vis dėlto vyras pripažino, kad didžiulis atlikėjos populiarumas jam kėlė ir nemažai nerimo.
„Jeigu kas nors nutiktų, atsakomybė kristų man. Turėdavome keturis ar penkis šimtus žmonių, papildomus apsaugos darbuotojus, tačiau daugelio jų net nepažinojau ir nežinojau, kokia jų kvalifikacija“, – prisiminė jis.
Po kelerių metų K. Schwabe'as nusprendė pasitraukti iš darbo, nes jautėsi išsekęs. Vis dėlto jis ir toliau didžiavosi T. Swift pasiekimais bei džiaugėsi kiekviena jos sėkme.
Artimieji pasakojo, kad vyras buvo laimingas sužinojęs apie atlikėjos vestuves. Paskutiniame interviu jis tikino neabejojantis buvusios mokinės pasirinkimu.
„Pasitikiu Taylor sprendimais. Ji žino, kas jai geriausia“, – sakė K. Schwabe'as.
Primename, kad penktadienį Taylor Swift ir Travisas Kelce'as susituokė Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje. Prabangioje ceremonijoje dalyvavo daugybė žinomų žmonių, o svečiai buvo įpareigoti neatskleisti vestuvių detalių.
Vis dėlto vienas iš jų – kino teatrų tinklo AMC vadovas Adamas Aronas – socialiniame tinkle „X“ užsiminė apie šventės dekoracijas, nuotakos suknelę ir pirmąjį jaunavedžių bučinį.