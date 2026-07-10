ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Atskleista, kas iš tiesų pražudė Lietuvoje populiarių serialų žvaigždę

2026 m. liepos 10 d. 17:02
Lrytas.lt
Turkų serialo „Gervuogių sorbetas“ gerbėjus birželį sukrėtė skaudi žinia – mirė viena serialo aktorių, 35-erių Ece Irtem. Ji buvo rasta negyva motinos namuose praėjus vos dienai po savo gimtadienio. Iš pradžių viešojoje erdvėje sklandė įvairios versijos apie mirties priežastį, tačiau dabar paaiškėjo oficialios ekspertų išvados.
Daugiau nuotraukų (2)
Prieš mirtį buvo svarstoma, kad aktorės gyvybę galėjo nusinešti per atostogas Tailande patirtas beždžionės įkandimas. Pati E. Irtem buvo užsiminusi, kad po šio incidento vartojo profilaktinius vaistus. Jos advokatas Uguras Gokkoyunas patvirtino, jog gegužės 27-ąją kelionės metu aktorei iš tiesų įkando beždžionė, todėl ji pradėjo 21 dienos profilaktinį gydymo kursą, tačiau po 11 dienų jį saugiai nutraukė.
Vis dėlto teismo medicinos ekspertizė nustatė, kad gyvūno įkandimas su mirtimi nebuvo susijęs. Skrodimo išvadose nurodoma, kad E. Irtem mirė apsinuodijusi etilo alkoholiu.
Ekspertai aktorės organizme aptiko 395 miligramus alkoholio decilitre (mg/dl) kraujo – tai beveik aštuonis kartus viršija Turkijoje leistiną vairavimo normą (50 mg/dl). Tokia alkoholio koncentracija mediciniškai laikoma kritine ir dažniausiai yra mirtina.

„8 kambarys“ narys D. Alejūnas – apie netikėtą šlovę instagrame, svajonių namus ir meilę

Be to, kraujyje ir šlapime buvo rasta gydomųjų receptinių antidepresantų bei nerimą slopinančių vaistų koncentracija. Specialistai konstatavo, kad itin didelis alkoholio kiekis kartu su vartotais medikamentais sukėlė stiprų centrinės nervų sistemos slopinimą, dėl kurio sustojo kvėpavimas ir širdies veikla.
Skrodimo ataskaitoje taip pat pažymėta, kad aktorei netekus sąmonės įvyko plaučių aspiracija – skrandžio turinys pateko į kvėpavimo takus ir plaučius, todėl moteris užduso.
Susiję straipsniai
Po Bonnie Tyler mirties išryškėjo skaudus jos gyvenimo faktas: „Buvo per vėlu“

Po Bonnie Tyler mirties išryškėjo skaudus jos gyvenimo faktas: „Buvo per vėlu“ (2)

Vos 32-iejų mirė daugkartinė Lietuvos dziudo čempionė

Vos 32-iejų mirė daugkartinė Lietuvos dziudo čempionė

Tarp daugybės dabarties lietuvių poetų Aidas Marčėnas poetu buvo labiausiai

Tarp daugybės dabarties lietuvių poetų Aidas Marčėnas poetu buvo labiausiai

Po ekspertizės E. Irtem kūnas buvo perduotas jos tėvui Vuralui Irtemui. Aktorė palaidota Jenikiujaus (Yenikoy) kapinėse Kušadasyje, Turkijos Aidino provincijoje.
Vos dieną prieš mirtį E. Irtem buvo atšventusi 35-ąjį gimtadienį. Tuomet socialiniuose tinkluose ji dėkojo gerbėjams už sveikinimus.
E. Irtem gimė Sivo mieste centrinėje Turkijoje. Ji baigė Jašaro (Yasar) universiteto operos ir vokalo studijas, vėliau įgijo aktorės išsilavinimą. Televizijoje debiutavo 2014-aisiais ir vaidino tokiuose serialuose kaip „Pabėgusios nuotakos“, „Tai mano gyvenimas“, „Nauja nuotaka“, „Ponas Netinkamas“, „Uždraustas vaisius“ ir Lietuvoje didelio populiarumo sulaukusiame „Gervuogių sorbete“.
Mirtispriežastis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.