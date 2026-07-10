Atskleista, kas iš tiesų pražudė Lietuvoje populiarių serialų žvaigždę

Prieš mirtį buvo svarstoma, kad aktorės gyvybę galėjo nusinešti per atostogas Tailande patirtas beždžionės įkandimas. Pati E. Irtem buvo užsiminusi, kad po šio incidento vartojo profilaktinius vaistus. Jos advokatas Uguras Gokkoyunas patvirtino, jog gegužės 27-ąją kelionės metu aktorei iš tiesų įkando beždžionė, todėl ji pradėjo 21 dienos profilaktinį gydymo kursą, tačiau po 11 dienų jį saugiai nutraukė.
Vis dėlto teismo medicinos ekspertizė nustatė, kad gyvūno įkandimas su mirtimi nebuvo susijęs. Skrodimo išvadose nurodoma, kad E. Irtem mirė apsinuodijusi etilo alkoholiu.
Ekspertai aktorės organizme aptiko 395 miligramus alkoholio decilitre (mg/dl) kraujo – tai beveik aštuonis kartus viršija Turkijoje leistiną vairavimo normą (50 mg/dl). Tokia alkoholio koncentracija mediciniškai laikoma kritine ir dažniausiai yra mirtina.
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Be to, kraujyje ir šlapime buvo rasta gydomųjų receptinių antidepresantų bei nerimą slopinančių vaistų koncentracija. Specialistai konstatavo, kad itin didelis alkoholio kiekis kartu su vartotais medikamentais sukėlė stiprų centrinės nervų sistemos slopinimą, dėl kurio sustojo kvėpavimas ir širdies veikla.
Skrodimo ataskaitoje taip pat pažymėta, kad aktorei netekus sąmonės įvyko plaučių aspiracija – skrandžio turinys pateko į kvėpavimo takus ir plaučius, todėl moteris užduso.
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Po ekspertizės E. Irtem kūnas buvo perduotas jos tėvui Vuralui Irtemui. Aktorė palaidota Jenikiujaus (Yenikoy) kapinėse Kušadasyje, Turkijos Aidino provincijoje.
Vos dieną prieš mirtį E. Irtem buvo atšventusi 35-ąjį gimtadienį. Tuomet socialiniuose tinkluose ji dėkojo gerbėjams už sveikinimus.
E. Irtem gimė Sivo mieste centrinėje Turkijoje. Ji baigė Jašaro (Yasar) universiteto operos ir vokalo studijas, vėliau įgijo aktorės išsilavinimą. Televizijoje debiutavo 2014-aisiais ir vaidino tokiuose serialuose kaip „Pabėgusios nuotakos“, „Tai mano gyvenimas“, „Nauja nuotaka“, „Ponas Netinkamas“, „Uždraustas vaisius“ ir Lietuvoje didelio populiarumo sulaukusiame „Gervuogių sorbete“.