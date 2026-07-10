K. Price atvėrė skaudžiausius gyvenimo puslapius: dokumentikoje – šokiruojantys prisipažinimai

Serialą sukūrė prodiuserių kompanija „Mindhouse“, kurią įkūrė dokumentinių filmų kūrėjas Louis Theroux. Dokumentiką režisavo Paddy Wivellas, išgarsėjęs kaip kuriantis itin jautrius filmus socialinėmis temomis.
Nors K. Price daugiau nei tris dešimtmečius buvo viena labiausiai aptarinėjamų Jungtinės Karalystės įžymybių, dokumentikos kūrėjai siekia parodyti ne bulvarinės spaudos sukurtą įvaizdį, o pačią moterį.
Filmo pradžioje Katie režisieriui leidžia kalbėtis su visais, kurie gali papasakoti apie jos gyvenimą. Todėl seriale pasirodo jos mama, patėvis, broliai ir seserys, vaikai bei buvę mylimieji ir sutuoktiniai.
Tokia įvairių žmonių perspektyva leidžia susidaryti išsamesnį vaizdą apie moterį, kuri daugelį metų buvo bulvarinės žiniasklaidos dėmesio centre.
Dokumentikoje prisimenama ir agresyvi 1990-ųjų bei 2000-ųjų pradžios bulvarinės spaudos kultūra, kai garsenybių privatumas dažnai buvo ignoruojamas. Tačiau kūrėjai nesiekia moralizuoti ar teisti – vietoj to bando suprasti, kas iš tiesų slypi už skandalingo K. Price įvaizdžio.
Pati Katie atvirai pasakoja, kad pirmasis dešimtmetis po išgarsėjimo buvo kupinas linksmybių, o vėliau prasidėjo tikrasis gyvenimas, kuris atnešė daug pamokų. Ji prisimena ir savo karjeros pradžią, kai dirbo erotinio modeliavimo srityje. Pasak jos, apsinuoginimas nebuvo pažeminimas – priešingai, tai suteikė galios jausmą.
„Vyrai galėjo žiūrėti, bet negalėjo liesti. Aš buvau ta, kuri viską kontroliavo“, – dokumentikoje sako ji.
Seriale netrūksta ir lengvesnių epizodų. Katie su humoru prisimena, kaip keršydama buvusiam vaikinui iš jo sportbačių kolekcijos pavogė visus dešinės kojos batus. Tačiau netrukus nuotaika pasikeičia – ji itin atvirai kalba apie patirtą smurtą, nepasitenkinimą savo išvaizda, kūno dismorfinį sutrikimą bei polinkį į savidestrukciją.
Dokumentikos kūrėjai, pasitelkdami artimųjų liudijimus ir archyvinę medžiagą, siekia parodyti ne sensacijų heroję, o žmogų, kurio istorijoje netrūksta skausmo, sudėtingų pasirinkimų ir bandymų atsitiesti.
Vis dėlto vieno svarbaus žmogaus seriale nėra. Buvęs K. Price vyras, dainininkas Peteris Andre'as, atsisakė dalyvauti dokumentikos kūrime, nors trečioji serija skirta jų garsiai santykių istorijai.
Epizodo pabaigoje pateikiamas jo pareiškimas, kuriame jis paaiškina savo sprendimą.
„Pasirinkau viešai nekalbėti apie šiuos dalykus iš meilės ir pagarbos mūsų vaikams Juniorui ir Princess. Šiandien su Katie palaikome draugiškus santykius dėl mūsų vaikų gerovės. Nuoširdžiai linkiu jai laimės ir ramybės ateityje“, – teigiama P. Andre'o komentare.