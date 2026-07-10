Paviešintos retos C. Middleton ir dukros Charlotte akimirkos sujaudino tūkstančius: gerbėjai braukė ašaras

Socialiniuose tinkluose išplitusios nuotraukos daugelį privertė braukti ašarą – jose, anot gerbėjų, atsiskleidė ypatingas princesės Charlotte ryšys su mama.
Jautrios akimirkos užfiksuotos po to, kai Catherine Middleton įveikė „Three Peaks Challenge“ (Trijų viršukalnių iššūkį). Šio iššūkio ji ėmėsi siekdama atkreipti dėmesį į kovą su vėžiu ir paremti organizaciją „The Royal Marsden Cancer Charity“.
Nors iš pradžių daugiausia dėmesio sulaukė pati Catherine Middleton ir jos žygis, vėliau internautų žvilgsniai nukrypo į princesę Charlotte. Socialinio tinklo „X“ vartotojų dėmesį patraukė jautri mergaitės reakcija susitikus mamą.
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„Verkiu. Princesės Charlotte reakcija pamačius mamą po to, kai Catherine Middleton įveikė „Three Peaks Challenge“, skirtą paremti „The Royal Marsden Cancer Charity“, – rašė vienas internautų.
Prie įrašo buvo pridėtos nuotraukos, kuriose matyti, kaip Charlotte stipriai apkabina mamą. Kitoje nuotraukoje mergaitė matoma pridėjusi ranką prie veido – gerbėjai spėliojo, kad ją buvo užplūdę stiprūs jausmai. Daugelio nuomone, šios akimirkos atskleidė retai viešumoje matomą karališkosios šeimos kasdienybę.
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Jautrios nuotraukos netrukus sulaukė gausybės reakcijų.
„Ak, mieloji princesė Charlotte! Ji taip myli savo mamą“, – rašė vienas komentatorius.
„Prie šių nuotraukų reikėjo pridėti perspėjimą. Dabar daugelis mūsų verkia“, – pridūrė kitas.
„Tegul meilės kupinos rankos stipriai apkabina viena kitą ir saugo šias brangias akimirkas“, – komentavo trečias.
„Labai šildo širdį matyti, kaip stipriai vaikai myli savo mamą“, – rašė dar vienas.
„Jie turbūt labai dėl jos nerimavo. Matyti ją sveiką ir stiprią jiems turi būti didžiulis palengvėjimas ir džiaugsmas“, – nuomone dalijosi kitas.
Primename, kad sekmadienį, liepos 5-ąją, Velso princas Williamas ir Catherine Middleton savo oficialioje „Instagram“ paskyroje pasidalijo naujomis nuotraukomis iš „Three Peaks Challenge“.
Jose įamžinti ne tik Williamas ir Catherine Middleton, bet ir jų vaikai bei kiti šeimos nariai.
Įrašas sulaukė daugiau nei milijono patiktukų. Gerbėjai džiaugėsi matydami Catherine Middleton besišypsančią ir, kaip patys rašė, atrodančią sveiką bei stiprią.
„Praėjusią savaitę įveikėme Nacionalinį trijų viršukalnių iššūkį. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie palaikė „The Royal Marsden Cancer Charity“, – šalia nuotraukų rašė karališkoji pora.