Po kraupios avarijos iki gyvos galvos nuteista mergina vėl kaitina aistras: plinta asmenukė iš kalėjimo

Jauna amerikietė buvo pripažinta kalta dėl to, kad tyčia didžiuliu greičiu nukreipė automobilį į mūrinę sieną ir pražudė savo vaikiną bei jo bičiulį. Nors moteris šiuo metu atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, jos pavardė ir vėl atsidūrė dėmesio centre – internete ėmė plisti galimai jos asmenukė iš kalėjimo.
Nuotrauka, kurią socialiniuose tinkluose išplatino M. Shirillos šalininkai, siekiantys, kad jos byla būtų nagrinėjama iš naujo, esą daryta Ohajo moterų pataisos įstaigoje. Joje 21-erių nuteistoji pozuoja pasidažiusi, susišukavusi ir ryškiai pasidažiusi lūpas.
Paviešintas kadras sukėlė audringą reakciją ir itin skaudžiai palietė vienos iš aukų artimuosius. Žuvusio Dominico Russo sesuo Christine Russo neslėpė pasipiktinimo.
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„Kol mano brolis guli kapuose, matyti ją besidalijančią asmenukėmis, pasidažiusią ir besidžiaugiančią savo žinomumu, yra be galo skaudu“, – sakė ji.
Anot moters, toks elgesys nerodo jokios atgailos ir verčia abejoti, kaip pataisos įstaigoje užtikrinama kontrolė.
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„Jeigu ji turi neteisėtą prieigą prie socialinių tinklų, įstaigos vadovybė privalo tai ištirti“, – teigė Ch. Russo. Jos manymu, aukų artimiesiems neturėtų tekti stebėti, kaip už sunkų nusikaltimą nuteistas žmogus ir toliau mėgaujasi visuomenės dėmesiu, skelbė TMZ.
Po brolio žūties Ch. Russo inicijavo peticiją „Dom's Law“ („Domo įstatymas“). Ja siekiama užkirsti kelią situacijoms, kai sunkiais nusikaltimais nuteisti asmenys net ir atlikdami bausmę pelnosi iš savo žinomumo ar populiarumo socialiniuose tinkluose.
Internautai užvertė klausimais
Tariamai jos asmenukė netruko išplisti socialiniame tinkle „X“, kur kilo audringos diskusijos. Daugelis stebėjosi, kaip kalėjime bausmę atliekanti moteris galėjo pasidaryti tokią nuotrauką.
Internautai kėlė klausimus, ar nuteistoji galėjo naudotis telefonu, iš kur gavo kosmetikos priemonių ir ar jai iš tiesų galėjo būti atliktos estetinės procedūros.
Leidinio „Ladbible“ teigimu, yra kelios galimos versijos. Viena jų – nuotrauka padaryta per artimųjų vizitą pasinaudojus jų telefonu. Taip pat neatmetama galimybė, kad į pataisos namus telefonas pateko nelegaliai. Kita versija – internete plintantis vaizdas apskritai gali būti sukurtas dirbtinio intelekto.
Leidinys taip pat pažymi, kad Ohajo pataisos įstaigose kalinėms leidžiama naudoti ribotą kiekį kosmetikos. Ją jos gali įsigyti kalėjimo parduotuvėje už pinigus, uždirbtus dirbant įvairius darbus. Skelbiama, kad M. Shirilla dirba pataisos namų virtuvėje, o tam tikrų kosmetikos priemonių gali įsigyti ir artimųjų pagalba per specialias sistemas.
Tuo metu gandai apie galimai atliktas hialurono injekcijas, anot „Ladbible“, greičiausiai neturi pagrindo. JAV Teisingumo departamento taisyklės draudžia kaliniams atlikti estetines procedūras, nebent jos būtų būtinos dėl medicininių priežasčių.