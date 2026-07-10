Vestuvių košmaras: britų milijonieriaus dukros akyse ant žemės tėškėsi prabangus trijų aukštų tortas

65-erių verslininkas, kurio įkurtus drabužius yra vilkėjusios Velso princesė Catherine Middleton ir buvusi JAV pirmoji ponia Michelle Obama, oficialioje „Boden“ „Instagram“ paskyroje pasidalijo dvylika nuotraukų iš savo vyriausiosios dukros Annos ir finansų srityje dirbančio Ollie Hexto vestuvių.
Tarp romantiškų akimirkų – jaunųjų bučinys, džiaugsmo emocijos po santuokos ceremonijos ir svečių šventė – išsiskyrė du kadrai, kuriuose užfiksuota netikėta nelaimė.
Nuotraukose matyti, kaip du vaišių tiekėjų komandos nariai, nešdami prabangų trijų aukštų, gėlėmis dekoruotą vestuvinį tortą, jo neišlaiko. Tuo metu 31-erių jaunieji, stovėdami tarpduryje ant akmeninių laiptų, su siaubu stebi, kaip tortas krenta ant žemės.
Kitoje nuotraukoje matyti liūdna atomazga – tortas visiškai subyrėjęs ant vejos, o šeimos šuo jau ragauja glajų. Netoliese guli ir tuščias šampano butelis.
Nors nėra žinoma, ar šventei pavyko greitai rasti kitą tortą, panašu, kad ši nesėkmė vestuvių nuotaikos nesugadino.
Anna, dirbanti gamtos mokslų mokytoja vienoje Vakarų Londono mokyklų, ir jos vyras Ollie vestuves atšventė, kaip manoma, Bodenų šeimai priklausančiame daugiau kaip 200 hektarų dvare Dorseto grafystėje. Šeima šį dvarą įsigijo 2005 metais.
Dalydamasis nuotraukomis Johnas Bodenas neslėpė emocijų.
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„Mano dukters Annos ir jos vyro Ollie vestuvės buvo nuostabi šventė. Buvo daug džiaugsmo ašarų – ne mažiau jų išliejau ir aš“, – rašė jis.
Nuotaka vilkėjo elegantišką prigludusią atlasinę vestuvinę suknelę su perregimomiss pūstomis rankovėmis, plaukus puošė tiara ir ilgas nuometas.
Pats J. Bodenas po oficialios ceremonijos pasirinko gerokai žaismingesnį įvaizdį – vilkėjo ryškiai rausvai raudonais dryžiais margintą kostiumą, kurį derino su „Adidas“ sportbačiais. Tokio pat audinio prijuostes vilkėjo ir tortą nešę padavėjai bei mažosios pamergės. Iš to paties audinio pasiūti aksesuarai šiuo metu reklamuojami ir naujausioje „Boden“ kolekcijoje.
Kol kas bendrovė situacijos viešai nekomentavo.
„Boden“ buvo įkurta 1991 metais, kai J. Bodenas nusprendė imtis mados verslo. Iš pradžių veikusi kaip prekybos paštu bendrovė, šiandien įmonė yra tarptautinis prekės ženklas, išgarsėjęs kokybiškais ir praktiškais drabužiais.
Pastaraisiais metais „Boden“ drabužius yra vilkėjusios Michelle Obama, Holly Willoughby, Samantha Cameron, Helena Christensen bei Velso princesė Catherine Middleton. Praėjusiais metais bendrovė atidarė ir pirmąją fizinę parduotuvę Jungtinėse Amerikos Valstijose.