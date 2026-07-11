ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Atskleista, kiek už vestuvių leidimą Niujorko širdyje sumokėjo T. Swift

2026 m. liepos 11 d. 09:00
Taylor Swift už leidimą šį mėnesį Niujorko arenoje „Madison Square Garden“ surengti sensacingas vestuves su Nacionalinės futbolo lygos žvaigžde Travisu Kelce sumokėjo 160 tūkst. dolerių, penktadienį pranešė miesto meras Zohranas Mamdani.
Daugiau nuotraukų (3)
Paklaustas, ar Taylor Swift atlygins miestui išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, Z. Mamdani žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrys žvaigždžių, sąskaitą jau apmokėjo.
„Taylor Swift jau sumokėjo už pateiktą leidimą, kurio kaina už tą renginį ir su juo susijusias išlaidas sudarė daugiau nei 160 tūkst. dolerių“, – sakė Z. Mamdani.
Į Taylor Swift vestuves, kurios įvyko Manhetene ir truko dvi dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jų metu buvo uždarytos milžinišką uždarą areną juosiančius gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas.
Susiję straipsniai
Po kraupios avarijos iki gyvos galvos nuteista mergina vėl kaitina aistras: plinta asmenukė iš kalėjimo

Po kraupios avarijos iki gyvos galvos nuteista mergina vėl kaitina aistras: plinta asmenukė iš kalėjimo (2)

Atskleista, kas iš tiesų pražudė Lietuvoje populiarių serialų žvaigždę

Atskleista, kas iš tiesų pražudė Lietuvoje populiarių serialų žvaigždę

Paviešintos retos C. Middleton ir dukros Charlotte akimirkos sujaudino tūkstančius: gerbėjai braukė ašaras

Paviešintos retos C. Middleton ir dukros Charlotte akimirkos sujaudino tūkstančius: gerbėjai braukė ašaras

Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas „Forbes“ apskaičiavo, kad ji viršijo 20 mln. JAV dolerių. Be to, prieš susituokdama pora keletui labdaros organizacijų paaukojo 26 mln. dolerių.
Taylor SwiftVestuvėsNiujorkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.