Atskleista, kiek už vestuvių leidimą Niujorko širdyje sumokėjo T. Swift

Paklaustas, ar Taylor Swift atlygins miestui išlaidas už policijos pareigūnų ceremonijos metu dirbtus viršvalandžius, Z. Mamdani žurnalistams sakė, kad milijardierė popdainininkė šį mėnesį vykusio renginio, kuriame dalyvavo gausus būrys žvaigždžių, sąskaitą jau apmokėjo.
„Taylor Swift jau sumokėjo už pateiktą leidimą, kurio kaina už tą renginį ir su juo susijusias išlaidas sudarė daugiau nei 160 tūkst. dolerių“, – sakė Z. Mamdani.
Į Taylor Swift vestuves, kurios įvyko Manhetene ir truko dvi dienas, atvyko šimtai įžymybių, o jų metu buvo uždarytos milžinišką uždarą areną juosiančius gatvės bei dislokuotas didelis policijos pareigūnų kontingentas.
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Tiksli šventės kaina nėra žinoma, tačiau žurnalas „Forbes“ apskaičiavo, kad ji viršijo 20 mln. JAV dolerių. Be to, prieš susituokdama pora keletui labdaros organizacijų paaukojo 26 mln. dolerių.
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