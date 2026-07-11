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Karolio III susitikimas su Harry šeima gali brangiai kainuoti: įspėja dėl princo Williamo (1)

2026 m. liepos 11 d. 16:22
Lrytas.lt
Karaliaus Karolio III sprendimas po ilgos pertraukos susitikti su jaunesniojo sūnaus princo Harry šeima sukėlė naujų kalbų apie karališkosios šeimos santykius.
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Nors šis susitikimas daugelio vertinamas kaip galimas susitaikymo ženklas, karališkosios šeimos ekspertai įžvelgia ir kitą pusę – toks žingsnis esą gali dar labiau apsunkinti Karolio III santykius su vyresniuoju sūnumi, Velso princu Williamu.
Karalius vakar savo rezidencijoje Highgrove dvare priėmė princą Harry, Meghan Markle ir jų vaikus – princą Archie bei princesę Lilibet. Pastarieji su seneliu paskutinį kartą buvo susitikę 2022-aisiais, per karalienės Elžbietos II Platininio jubiliejaus iškilmes.
Skelbiama, kad susitikime dalyvavo ir karalienė Camilla. Karališkosios šeimos stebėtojai mano, jog šis susitikimas gali reikšti pamažu šylančius Karolio III ir princo Harry santykius.

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Vis dėlto karališkosios šeimos ekspertė Jennie Bond įspėja, kad toks susitaikymo gestas gali neigiamai paveikti monarcho ryšį su Velso princu Williamu. Pasak jos, Williamas iki šiol labai skaudžiai išgyvena jaunesniojo brolio viešus pasisakymus apie karališkąją šeimą, todėl jų nesutarimai tebėra neišspręsti.
Dėmesio sulaukė ir tai, kad šeimos susitikimas Highgrove dvare įvyko tą pačią popietę, kai princas Williamas Vindzore dalyvavo labdaros polo varžybose.
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Primenama, kad 2024-ųjų vasarį princas Harry skubiai atvyko iš Kalifornijos į Jungtinę Karalystę po to, kai Karaliui Karoliui III buvo diagnozuota onkologinė liga. Tuomet buvo manoma, jog šis vizitas tapo pirmuoju žingsniu tėvo ir sūnaus santykių atkūrimo link.
Vėliau Harry planavo į Jungtinę Karalystę atsivežti ir Meghan Markle su vaikais, tačiau dėl saugumo priežasčių tai neįvyko. Šįkart, panašu, saugumo klausimai buvo išspręsti, todėl visa šeima galėjo apsilankyti Highgrove dvare.
Anksčiau britų leidinys „Mirror“ skelbė, kad 77-erių Karalius Karolis III pavedė savo padėjėjams palaikyti nuolatinį ryšį su princu Harry ir Meghan Markle bei ieškoti galimybių susitikimams tarp gausių monarcho oficialių įsipareigojimų.
Tuo metu vos pasibaigus princo Harry renginiui, skirtam jo įkurtiems „Invictus Games“, Catherine Middleton viešai pasirodė kartu su Velso princu Williamu, palaikydama vyrą labdaros polo turnyre.
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