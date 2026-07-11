Po sužadėtuvių su mylimąja – mįslinga 27-erių influencerės žūtis: krito iš dangoraižio Dubajuje

Apie skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė influencerės mama Darla Bilhar. Anot jos, dukra nelaimės metu viešėjo Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Skelbiama, kad tragedijos akimirką kartu su K. Bilhar buvo jos sužadėtinė Barbara Abrantes. Būtent ji pirmoji apie nelaimę pranešė merginos artimiesiems.
Kol kas teisėsaugos pareigūnai tęsia tyrimą. Brazilijos žiniasklaida skelbia, kad šiuo metu nagrinėjamos visos galimos versijos – aiškinamasi, ar moteris galėjo nusižudyti, žuvo per nelaimingą atsitikimą, ar tapo nusikaltimo auka. Tiksli jos mirties data kol kas taip pat neatskleidžiama.
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Su dukra atsisveikinusi D. Bilhar socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu įrašu.
„Nėra žodžių, galinčių išreikšti, kokį didžiulį ilgesį palikai. Šiandien tavęs nebėra šalia manęs, kaip visada svajojau, tačiau amžinai gyvensi mano širdyje. Myliu tave be galo, mano mergaite. Iki tos dienos, kai vėl susitiksime“, – rašė ji.
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Pranešama, kad gedinti mama išvyko į Dubajų, kur ketina bendrauti su tyrėjais bei pasirūpinti dukters palaikų pargabenimu į Braziliją.
Artimieji apie K. Bilhar mirtį sužinojo iš jos sužadėtinės B. Abrantes. Dar visai neseniai pora socialiniuose tinkluose džiaugėsi sužadėtuvėmis ir dalijosi bendromis akimirkomis.
K. Bilhar instagrame sekė daugiau kaip 21 tūkst. žmonių. Ji dažnai publikuodavo prabangių kelionių akimirkas, demonstravo garsių mados namų drabužius ir dalijosi savo kasdienybe.