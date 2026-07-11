Po trejų metų princas Harry ir Meghan Markle pravėrė karaliaus Karolio III rezidencijos duris

Pastarosiomis dienomis buvo aktyviai svarstoma, ar šis vizitas apskritai įvyks, tačiau galiausiai karalius savo užmiesčio rezidencijoje priėmė septynerių Archie ir penkerių Lilibet.
Tai buvo pirmasis vaikų susitikimas su seneliu nuo 2022-ųjų, kai jie dalyvavo karalienės Elžbietos II Platininio jubiliejaus renginiuose.
Pranešama, kad prie šeimos prisijungė ir karalienė Camilla, kurios privati rezidencija yra netoli Highgrove dvaro.
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Karaliaus susitikimas su anūkais daugelio vertinamas kaip ženklas, jog po ilgus metus trukusios įtampos santykiai tarp Karolio III ir princo Harry po truputį gerėja.
Vis dėlto princo Harry santykiai su broliu, Velso princu Williamu, išlieka įtempti. Užsienio žiniasklaida pažymi, kad šeimos susitikimas įvyko tą pačią dieną, kai Williamas Vindzore dalyvavo tradiciniame labdaros polo turnyre.
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Renginyje netikėtai pasirodė ir Velso princesė Catherine Middleton, atvykusi palaikyti savo vyro.
Pirmuosius susitaikymo ženklus princas Harry ir karalius Karolis III parodė dar 2024-ųjų vasarį. Tuomet princas skubiai atskrido iš Kalifornijos į Jungtinę Karalystę po to, kai viešai buvo pranešta apie karaliui diagnozuotą onkologinę ligą.
Šį kartą Harry į tėvynę atvyko dalyvauti renginiuose, susijusiuose su jo įkurtais „Invictus Games“ ir kitomis jam svarbiomis labdaros iniciatyvomis. Iš pradžių buvo skelbta, kad Meghan su vaikais kartu neatvyks dėl saugumo sumetimų, tačiau vėliau, panašu, šios kliūtys buvo išspręstos.
Anot leidinio „Mirror“, 77-erių karalius Karolis III savo komandai yra pavedęs tęsti dialogą su princu Harry ir Meghan Markle bei ieškoti galimybių dažnesniems šeimos susitikimams, nepaisant įtemptos monarcho darbotvarkės.