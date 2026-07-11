Turkiškų serialų žvaigždės laidotuvėse – nemalonus incidentas: internautai liko šokiruoti

Atsisveikinimas su aktore vyko Hanimo mečetėje. Prie karsto budėjo E. Irtem tėvai – Nuriye ir Vuralas Irtemai, priiminėję užuojautas iš susirinkusiųjų.
Vis dėlto dalis ceremonijos dalyvių sulaukė kritikos dėl savo elgesio. Kai kurie žmonės prie karsto filmavo ir fotografavo mobiliaisiais telefonais, o šie vaizdai netrukus išplito socialiniuose tinkluose. Daugelis internautų tokį elgesį pavadino nepagarbiu gedinčiai šeimai.
Po atsisveikinimo ceremonijos aktorė buvo palaidota gimtajame mieste. Pranešama, kad laidotuvių metu jos motinai pablogėjo sveikata, o tėvas visą laiką nesitraukė nuo dukters karsto.
Primename, kad 35-erių aktorė mirė birželio viduryje. Iš pradžių viešojoje erdvėje buvo keliamos įvairios versijos apie jos mirties priežastį, tačiau vėliau teismo medicinos ekspertai paskelbė oficialias išvadas.
Nustatyta, kad E. Irtem mirė apsinuodijusi etilo alkoholiu. Specialistų teigimu, itin didelė alkoholio koncentracija organizme kartu su vartotais receptiniais vaistais sukėlė stiprų centrinės nervų sistemos slopinimą, dėl kurio sustojo kvėpavimas ir širdies veikla.
E. Irtem gimė Turkijos Sivo mieste. Baigusi Jašaro (Yasar) universiteto operos ir vokalo studijas, ji pasirinko aktorės kelią ir televizijoje debiutavo 2014 metais.
Per savo karjerą ji vaidino serialuose „Pabėgusios nuotakos“, „Tai mano gyvenimas“, „Nauja nuotaka“, „Ponas Netinkamas“, taip pat ir Lietuvoje pamėgtame seriale „Uždraustas vaisius“. Didelio populiarumo ji sulaukė atlikusi vaidmenį seriale „Gervuogių sorbetas“.