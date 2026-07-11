Žinomam britų laidų vedėjui diagnozuota klastinga liga

Apie ligą ilgametis BBC Radio 2 ir „Greatest Hits Radio“ laidų vedėjas pranešė viešame pareiškime.
„Kaip kadaise dainavo Freddie Mercury, negali atsukti laiko atgal, negali sustabdyti potvynio. Gaila, bet taip jau yra.
Nėra ko slėpti – tai rimta liga, o ateitis išlieka neaiški. Tačiau kol kas gyvenimas tęsiasi įprastai“, – sakė jis.
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P. Gambaccini atskleidė, kad Alzheimerio liga jam buvo diagnozuota dar praėjusiais metais. Nepaisant to, jis nusprendė ir toliau vesti laidas tiek per BBC Radio 2, tiek per „Greatest Hits Radio“.
„Būsiu kiek įmanoma atviresnis, kai viskas keisis. Esu labai dėkingas už gerumą ir palaikymą, kurio jau sulaukiau.
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Kol kas norėčiau, kad man būtų suteikta erdvės toliau transliuoti muziką, kurią myliu, klausytojams, kuriuos myliu dar labiau. Tai – mūsų gyvenimo dienos“, – teigė laidų vedėjas.
BBC Radio 2 savo ruožtu išplatino palaikymo žinutę.
„Siunčiame Pauliui meilę ir geriausius linkėjimus. Toliau jį palaikysime kuriant jo puikiai parengtą savaitinę muzikos laidą“, – skelbiama radijo stoties pranešime.
Palaikymą išreiškė ir „Greatest Hits Radio“ turinio vadovas Andy Ashtonas, pagyręs P. Gambaccini už drąsą viešai prabilti apie diagnozę.
Niujorke gimęs P. Gambaccini karjerą pradėjo studentų radijuje, vėliau dirbo žurnale „Rolling Stone“. 1973-iaisiais jis prisijungė prie BBC Radio 1, kur net 18 metų vedė JAV muzikos topų laidą. Dėl savo išskirtinių muzikos žinių jis pelnė pravardes „Didysis Gambo“ ir „Popmuzikos profesorius“.
Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą jis vedė laidas BBC Radio 1, 2, 3 ir 4, buvo vienas pirmųjų „Classic FM“ vedėjų, taip pat dirbo su tokiomis laidomis kaip „Counterpoint“, „America's Greatest Hits“, „Paul Gambaccini Collection“ ir „Pick of the Pops“.
2005 metais jis buvo įtrauktas į Radijo akademijos Šlovės muziejų, o 2024-ųjų vasarį vedė paskutinę BBC Radio 2 transliaciją iš legendinių „Wogan House“ studijų prieš stočiai persikeliant į naująją būstinę Londone.
Alzheimerio draugija pažymėjo, kad P. Gambaccini istorija primena, jog gyvenimas nesibaigia net ir išgirdus demencijos diagnozę. Organizacija taip pat patvirtino teikianti pagalbą tiek pačiam laidų vedėjui, tiek jo vyrui.