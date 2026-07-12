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Išvydę nuotakos įvaizdį net drąsiausi neteko amo: perregima suknelė pakurstė diskusijas (1)

2026 m. liepos 12 d. 13:18
Lrytas.lt
Australijos nuomonės formuotoja ir modelis Dominique Elissa atsidūrė internautų dėmesio centre.
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Socialiniuose tinkluose pasidalijusi vaizdo įrašu iš savo vestuvių šventės ji nesitikėjo, kad daugiausia dėmesio sulauks ne romantiškos akimirkos, o jos pasirinkta suknelė, kuri, rodos, atidėngė daugiau nei reikėjo.
Vaizdo įraše matyti, kaip D. Elissa šoka su savo vyru ir vestuvių svečiais, vilkėdama permatomą nėriniuotą suknelę, pro kurią švietė nuogos krūtys.
Netrukus po įrašo paskelbimo komentarų skiltyje užvirė diskusijos – vieni žavėjosi nuotakos drąsa, kiti neslėpė pasipiktinimo.

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Didžiausią dėmesį internautai atkreipė į tai, kad per permatomą audinį buvo matyti moters krūtų speneliai.
„Kodėl nepasinaudojai specialia juostele speneliams pridengti?“ – klausė viena sekėja.
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Kitas internautas rašė: „Kodėl apskritai norėtumėte per savo vestuves atidengti spenelius?“
Netrūko ir dar griežtesnių vertinimų.
„Net savo vestuvių dieną jai reikėjo dar daugiau dėmesio...“ – komentavo vienas socialinių tinklų vartotojas.
„Įsivaizduokite, kaip tėtis veda ją prie altoriaus su tokia suknele“, – stebėjosi kitas.
„Įsivaizduokite, jei vyras per savo vestuves vilkėtų kostiumą ir tiesiog visiems rodytų savo lytinius organus“, – svarstė trečias.
Vis dėlto netrūko ir Dominique palaikiusių žmonių. Jie ragino nustoti dramatizuoti ir pabrėžė, kad tai buvo jos pasirinkimas.
„Jūs tiesiog nesuprantate, ir tai nieko tokio. Ji atrodo nuostabiai“, – rašė viena sekėja.
„Kodėl komentaruose visi taip bijo spenelių? Kam tai rūpi?“ – stebėjosi kita.
Vestuvėssuknelė92 vasaros dienos

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