Karalienė Camilla Vimbldone nustebino: iš rankinės išsitraukė vos 16 eurų kainuojantį daiktą

78-erių karalienė stebėjo varžybas Centriniame korte kartu su seserimi Annabel Elliot bei jaunavedžiais Peteriu ir Harriet Phillips.
Temperatūrai pakilus iki 32 laipsnių karščio, Camilla nusprendė imtis praktiško sprendimo – iš rankinės išsitraukė ne prabangų aksesuarą ar vėduoklę, o nedidelį elektrinį rankinį ventiliatorių.
Socialiniuose tinkluose šis vaizdas akimirksniu sulaukė gausybės reakcijų. Daugelis gyrė karalienę už praktiškumą ir pripažino, kad tokiu oru būtų pasielgę lygiai taip pat.
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„Jos Didenybė tikrai kenčia nuo karščio. Puiki idėja“, – rašė vienas internautas.
Kitas pridūrė: „Aš būčiau atsinešęs net kelis ventiliatorius.“
Ant ventiliatoriaus buvo matomas gamintojo logotipas, atskleidęs, jog Camilla pasirinko paprastą „Tecknet“ elektrinį rankinį ventiliatorių, parduodamą „Amazon“. Jo kaina siekia vos 16 eurų. Baltos spalvos modelis turi penkis oro srauto greičio režimus, o pirkėjai gali rinktis ir rožinę arba chaki spalvos versijas.
Įdomu tai, kad dienos pradžioje karalienė dar bandė vėsintis įprasta rankine vėduokle, tačiau galiausiai karštis privertė griebtis modernesnio sprendimo.