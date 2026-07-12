Mirė viena filmo „Vieną kartą Holivude“ kūrėjų

Apie B. Ling mirtį pranešė agentūros WME atstovas. Skelbiama, kad scenografė ketvirtadienį mirė Santa Barbaroje po kovos su vėžiu.
Už darbą filme „Vieną kartą Holivude“ (2019 m.) B. Ling kartu su dekoratore Nancy Haigh pelnė prestižinį „Oskarą“. Kurdama šį filmą ji atkūrė autentišką 1969-ųjų Los Andželo atmosferą – nuo istorinių reklaminių iškabų iki legendinių Holivudo bulvaro pastatų.
Vėliau scenografė yra pasakojusi, kad režisierius Quentinas Tarantino nuo pat pradžių siekė kuo didesnio autentiškumo ir nenorėjo remtis kompiuteriniais efektais.
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„Jis norėjo, kad viskas būtų tikra – kad galėtum pamatyti, pajusti ir patikėti tuo pasauliu. Jokio žaliojo ekrano, jokių skaitmeninių dekoracijų. Jis norėjo tikro Holivudo“, – yra sakiusi B. Ling.
Pasak jos, vienas didžiausių iššūkių buvo atkurti senąsias Holivudo bulvaro iškabas ant dešimtmečius skaičiuojančių pastatų.
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„Kai pirmąją filmavimo naktį įsižiebė neoninės iškabos, gatvėmis pajudėjo to laikmečio automobiliai, o aktoriai pasirodė su autentiškais kostiumais, iš tiesų atrodė, kad grįžome į 1969-uosius“, – prisiminė ji.
Po laimėjimo „Oskarų“ ceremonijoje B. Ling neslėpė apmaudo dėl sparčiai nykstančio istorinio Los Andželo veido.
„Los Andželas niekada nebuvo miestas, saugantis savo paveldą. Senus pastatus keičia stikliniai dangoraižiai, todėl tai, ką padarėme šiame filme, netrukus gali tapti nebeįmanoma“, – tuomet kalbėjo scenografė.
Per savo karjerą Barbara Ling dirbo prie daugybės žinomų kino projektų. Tarp jų – Oliverio Stone'o „The Doors“, „Kepti žalieji pomidorai“ („Fried Green Tomatoes“), „Falling Down“, „Betmenas amžiams“ („Batman Forever“), „Betmenas ir Robinas“ („Batman & Robin“), „A Man Called Otto“ bei naujausio biografinio filmo „Michael“, pasakojančio apie popmuzikos karalių Michaelą Jacksoną.
Barbara Claire Ling gimė 1952 metų rugpjūtį Los Andžele. Karjerą ji pradėjo teatre, kur kūrė dekoracijas ir apšvietimą daugiau nei 200 spektaklių, operų bei miuziklų, o vėliau tapo viena ryškiausių Holivudo scenografių.